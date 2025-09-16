باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب مدافع اسبق رئال مادرید است و بسته پیشنهادی خود را به این مدافع اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقل و انتقالات فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسیده که پرسپولیس هنوز ٢ جای خالی در لیست خود دارد و از همین رو سرخ‌پوشان در تلاش هستند تا با خرید دو بازیکن آزاد لیست خود را برای لیگ بیست و پنجم تکمیل کنند.

باشگاه پرسپولیس با نظر وحید هاشمیان سرمربی این تیم به دنبال جذب یک دفاع چپ است که قابلیت بازی در چند پست را داشته باشد. پیش‌تر نوشتیم که هاشمیان برای جذب سرجیو رگیلون، مدافع اسپانیایی که سابقه بازی در رئال مادرید، منچستریونایتد و تاتنهام را در کارنامه دارد چراغ سبز نشان داده و سرخ‌پوشان با این بازیکنان اسپانیایی وارد مذاکره شده‌اند.

حالا شنیده‌ها از این موضوع حکایت دارد که مدیران پرسپولیس قراردادی ۲ ساله به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را به این مدافع ۳۰ ساله اسپانیایی پیشنهاده داده‌اند. باشگاه پرسپولیس تا ۴۸ ساعت آینده منتظر پاسخ این مدافع اسپانیایی خواهد بود و بعد از آن به سراغ گزینه دیگر خود خواهد رفت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نقل و انتقالات ، پرسپولیس ، مدافع
