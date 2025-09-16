باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده- در جلسه هماهنگی برنامه‌های اجرایی هفته دفاع مقدس، سرپرست فرمانداری ویژه خوی از اجرای ۵۰۰ برنامه با همکاری سپاه در سطح محلات، پایگاه‌ها و ادارات این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد و این ایام را نماد عزت، ایمان و وحدت ملی توصیف کرد.

غلامحسین آزاد سرپرست فرمانداری ویژه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و مدافعان امنیت، بر اهمیت تبیین دستاورد‌های دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش رشادت‌های رزمندگان در حفظ استقلال کشور، اظهار داشت: ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن در دوران جنگ تحمیلی و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که مردم غیور ایران همواره در دفاع از کیان نظام اسلامی مقتدرانه در صحنه حضور دارند.

سرپرست فرمانداری ویژه خوی با اعلام شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان ما فاتحان قله‌ایم از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در سطح شهر و روستا‌های شهرستان از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه خبر داد.

آزاد با اشاره به کسب رتبه اول استانی و دوم کشوری در اجرای طرح رهروان شهدا در سال گذشته، گفت: در طول سال جاری بالغ بر ۹۰۰ دیدار با خانواده معظم شهدا انجام شده که نقش مهمی در تقویت فرهنگ ایثار و شهادت داشته است.

وی از زنگ ایثار در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان، برگزاری یادواره شهدا و گلباران مزار شهدا به‌عنوان محور‌های شاخص برنامه‌های هفته دفاع مقدس نام برد.