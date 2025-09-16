وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران اعمال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق بیانیه‌ای که در وب‌سایت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) منتشر شد، این دفتر روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران وضع کرد.

در میان افراد تحریم‌شده، چهار فرد و ۱۲ نهاد هستند. علاوه بر اتباع و مشاغل ایرانی برخی نهاد‌ها در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و چین نیز با این اقدام اخیر هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که ایالات متحده دور جدیدی از تحریم های مرتبط با ایران را علیه افراد و نهادهایی که واشنگتن مدعی است بخش نظامی ایران را تأمین مالی می‌کنند از جمله برخی در هنگ کنگ و امارات متحده عربی صادر کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: خزانه‌داری آمریکا ، تحریم ایران
