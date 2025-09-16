باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا چهارشنبه در ارتفاعات البرز و خراسان شمالی و همچنین در ارتفاعات جنوب کرمان، جنوب شرق فارس و شمال هرمزگان نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی ادامه داد؛ فردا در شمال شرق و شرق به ویژه در منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

او بیان کرد: پنجشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر و در نوار شمالی کشور افزایش دما پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: روز جمعه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به‌تدریج از ساعات بعداز ظهر در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار باران انتظار می‌رود.

وی افزود: روز شنبه با گذر سامانه بارشی از نوار شمالی و نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران و وزش باد به همراه کاهش دما در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و برخی نقاط خراسان شمالی پیش بینی می‌شود و دریای خزر مواج است.

او بیان کرد: همچنین در برخی نقاط شمال غربی دامنه های زاگرس در غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران، افزایش ابر، وزش باد شدید، گاهی رگبارپراکنده و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.