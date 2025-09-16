باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیسیون اروپا در حال بررسی ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی به اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از نوزدهمین بسته تحریمی خود است که مسکو را به دلیل جنگ جاری در اوکراین هدف قرار میدهد.
در صورت تصویب، این اقدام سختترین محدودیت سفر این اتحادیه به شهروندان روسی از زمان آغاز درگیری خواهد بود و نیاز به توافق همه ۲۷ کشور عضو دارد.
طبق گزارشها، این پیشنهاد توسط لهستان، فنلاند و کشورهای بالتیک مطرح شده است که مدتهاست از کنترلهای سختگیرانهتر بر مسافران روسی حمایت میکنند. مقامات به TVP World گفتند که کشورهایی که از گردشگری روسیه سود میبرند مانند ایتالیا، اسپانیا، یونان و فرانسه و همچنین مجارستان که دوست مسکو است، ممکن است با ممنوعیت کامل مخالفت کنند.
یک منبع اتحادیه اروپا گفت که کمیسیون در حال بررسی دو گزینه است. یکی شامل صدور دستورالعملهای غیرالزامآور است که کشورهای عضو را به محدود کردن ویزای توریستی پس از افزایش بازدیدکنندگان روسی در تابستان ترغیب میکند. گزینه دیگر، ممنوعیت کامل ورود گردشگران را در بسته تحریمها بگنجاند و آن را از نظر قانونی الزامآور اما از نظر سیاسی اجرای آن را دشوارتر کند.
طبق دادههای کمیسیون، بیش از ۵۰۰۰۰۰ روس در سال ۲۰۲۴ ویزای منطقه شنگن دریافت کردند که علیرغم جنگ جاری، افزایش چشمگیری نسبت به سال قبل داشته است.
نوزدهمین بسته تحریمها که در ابتدا انتظار میرفت روز چهارشنبه رونمایی شود، اما اکنون به تعویق افتاده است، بر اساس اقدامات قبلی که بانکها، صادرات انرژی و افراد مرتبط با کرملین را هدف قرار میدهد، بنا خواهد شد.
به طور جداگانه، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله جمهوری چک و لتونی، با استناد به نگرانیهای امنیتی پس از اخراج مأموران روسی که تحت پوشش دیپلماتیک در سالهای اخیر فعالیت میکردند، در حال اعمال محدودیت بر سفرهای دیپلماتیک روسیه در منطقه شنگن هستند.
منبع: آناتولی