کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی پس از ۱۲ سال را تبریک گفت.

 
 
باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته ملی المپیک در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت:

متن این پیام بدین شرح است:

مبارزات سنگین و غیرتمندانه کشتی گیران کشورمان در آوردگاه جهانی زاگرب، تجلی دوباره اقتدار و افتخار کشتی ایران بود تا ضمن شکستن رکورد ۱۲ ساله برای ششمین بار بر سکوی قهرمانی جهان با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس و طنین انداز کردن سرود ملی کشور عزیزمان تکیه زند و موجی از همبستگی، نشاط اجتماعی و افزایش غرور و افتخار ملی برای مردم شریف ایران به همراه آورد.

ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به ملت عزیز، بخصوص مسئولان زحمتکش فدراسیون، کادر فنی و ملی پوشان عزیز، برای کشتی گیران همیشه افتخار آفرین کشورمان در دیگر رویداد‌های بین المللی بخصوص بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا و المپیک لس آنجلس آرزوی موفقیت داشته و بدون تردید برای شما دلاور مردان این سرزمین که هدفتان شادی دل مردم و افتخار آفرینی برای ایران عزیز می‌باشد لطف الهی و دعای خیر مردم بدرقه راهتان خواهد بود.

برچسب ها: تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، کشتی آزاد ، کمیته ملی المپیک
