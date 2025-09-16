رئیس جمهور روسیه در جریان بازدید غیرمنتظره از رزمایش مشترک زاپاد با بلاروس گفت که ۱۰۰ هزار نیرو در آن شرکت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سهشنبه در جریان بازدید غیرمنتظره از رزمایش مشترک زاپاد با بلاروس، که بخشی از آن در نزدیکی مرزهای ناتو انجام شد، گفت که ۱۰۰۰۰۰ نیرو در آن شرکت دارند.
پوتین در حالی که لباس نظامی به تن داشت، گفت: «امروز ما در حال انجام بخش پایانی رزمایش استراتژیک زاپاد ۲۰۲۵ هستیم. ۱۰۰۰۰۰ نظامی در آن شرکت میکنند.»
رسانههای دولتی روسیه روز سهشنبه به نقل از کرملین گزارش دادند که هند، ایران و دیگر متحدان مسکو از آسیا و آفریقا به رزمایش نظامی زاپاد روسیه-بلاروس پیوستهاند. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از کرملین گزارش داد: «این نیروی ائتلاف شامل گروههای ضربت و گروههای نظامی از نیروهای مسلح جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری بلاروس، جمهوری هند و جمهوری اسلامی ایران است.»
این خبرگزاری افزود که سربازانی از بورکینافاسو، کنگو و مالی نیز در این رزمایش شرکت داشتند.
منبع: خبرگزاری فرانسه