باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ریاض با یکدیگر دیدار کردند.

مهم‌ترین سرفصل رایزنی‌ها در این دیدار مسائل راهبردی منطقه و شرایط کشور‌های اسلامی بود. لاریجانی و محمد بن‌سلمان در این دیدار دربارۀ آیندۀ منطقه گفت‌و‌گو کردند.

همچنین، توسعۀ همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی نیز ازجمله موضوعاتی بود که در ادامه به بحث گذاشته شد. از میان این موضوعات اقتصادی، می‌توان به حل مشکل تجار و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف می‌توان اشاره کرد.

دیدار با وزیر دفاع عربستان

خالد بن‌سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در این دیدار ابتدائاً از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سفر پیشین خود به تهران تقدیر و تشکر کرد.

طی این جلسه، ضمن طرح مباحثی جدید، پیگیری توافقات دو کشور در گذشته نیز محل تأکید هر دو سوی گفت‌و‌گو قرار گرفت. لاریجانی و خالد بن‌سلمان همچنین دربارۀ همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های دفاعی نیز گفت‌و‌گو کردند.

منبع: تسنیم