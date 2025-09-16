باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در ریاض با یکدیگر دیدار کردند.
مهمترین سرفصل رایزنیها در این دیدار مسائل راهبردی منطقه و شرایط کشورهای اسلامی بود. لاریجانی و محمد بنسلمان در این دیدار دربارۀ آیندۀ منطقه گفتوگو کردند.
همچنین، توسعۀ همکاریهای اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی نیز ازجمله موضوعاتی بود که در ادامه به بحث گذاشته شد. از میان این موضوعات اقتصادی، میتوان به حل مشکل تجار و سرمایهگذاریهای مشترک در زمینههای مختلف میتوان اشاره کرد.
خالد بنسلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در این دیدار ابتدائاً از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سفر پیشین خود به تهران تقدیر و تشکر کرد.
طی این جلسه، ضمن طرح مباحثی جدید، پیگیری توافقات دو کشور در گذشته نیز محل تأکید هر دو سوی گفتوگو قرار گرفت. لاریجانی و خالد بنسلمان همچنین دربارۀ همکاریهای دوجانبه در زمینههای دفاعی نیز گفتوگو کردند.
منبع: تسنیم