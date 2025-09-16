معاون اول رئیس‌جمهوری در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را تبریک گفت و یادآور شد که این قهرمانی نمادی از همبستگی و تلاش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد کشور عزیزمان که نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است را به تمامی اعضای تیم و مردم ورزش دوست ایران تبریک می‌گویم.

دولت چهاردهم همچنان و مثل گذشته حامی ورزشکاران کشورمان خواهد بود. به امید موفقیت‌های روزافرون در عرصه‌های بین‌المللی.

تیم ملّی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۲ سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، قهرمانی کشتی آزاد
