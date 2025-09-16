باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی در خصوص آخرین وضعیت بازار برنج و قیمت آن اظهار داشت: در بنکداریها، برنج ایرانی با قیمت ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان عرضه میشود.
وی ادامه داد: برنج هندی با توجه به افزایش عرضه و توزیع زیاد، برنج هندی طبق قیمت مصوب در حال عرضه است.
او بیان کرد:برنج پاکستانی، از جمله نوع سوپر کرمل و ۳۸۶، همچنان با قیمت بالاتری نسبت به قیمت مصوب به فروش میرسد و در بازار تقریباً دو برابر قیمت مصوب خرید و فروش میشود.
وی افزود: در مجموع، با افزایش عرضه برنج هندی و قیمتهای ثابت برای برنج ایرانی، وضعیت قیمت برنج پاکستانی همچنان ناپایدار و بالا باقی مانده است.
او گفت: رئیس قوه قضاییه گفت که با احتکار برخورد میکنیم. آقای عارف نیز گفت که ما با احتکار برخورد میکنیم و اقداماتی انجام دادند. شرکتهای بزرگ از جمله سه شرکت به دلیل تخلف و احتکا توسط سازمان تعزیرات محرز شد و برای اتهام اخلال در نظام اقتصادی وارد شد.