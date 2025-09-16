نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در اواخر این ماه، از او برای شرکت در یک جلسه در کاخ سفید دعوت کرده است.

نتانیاهو گفت: «این دیدار دو هفته دیگر، روز دوشنبه پس از سخنرانی من در مجمع عمومی برگزار خواهد شد. پس از حمله دوحه چندین گفت‌و‌گو با او داشتم که همه آنها بسیار خوب بودند.»

به گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، دفتر نخست وزیر این رژیم از کاخ سفید خواسته است که «بلافاصله» پس از سخنرانی او، دیداری بین آن دو ترتیب دهد. این چهارمین دیدار آنها از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید خواهد بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه