\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0642\u0636\u0627\u0626\u06cc \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u0626\u06cc\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0631\u0627\u06cc\u0645 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u062e\u0627\u0635 \u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0642\u06cc\u0642\u060c \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0639\u0641\u0648 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n