باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آیا عفو معیاری شامل زندانی‌های امنیتی می‌شود؟ + فیلم

معاون قضائی قوه قضائیه در مورد شروط عفو زندان‌های امنیتی در عفو معیاری توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه گفت: برخی محکومان جرایم امنیتی با شرایط خاص و پس از بررسی دقیق، در فهرست عفو اخیر قرار گرفته‌اند.

 

مطالب مرتبط
آیا عفو معیاری شامل زندانی‌های امنیتی می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

دوگانه انگاری سلبریتی‌ها نسبت به قوه قضائیه؛ از هوچی گری تا انفعال رسانه‌ای

آیا عفو معیاری شامل زندانی‌های امنیتی می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

عفوبیش از ۱۰۰۰ نفر از محکومان قطعی مشمول حبس در استان همدان

آیا عفو معیاری شامل زندانی‌های امنیتی می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

محکومان جرایم کلان، مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری نمی‌شوند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه
۱۷۴۶

ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
۱۱۴۷

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم
۷۸۳

چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم
۷۸۳

عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۲۱

لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.