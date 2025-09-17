باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی امروز در نشست مشترک با احمد زاهری رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان با محوریت بررسی ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی ظرفیت ملی و تخصصی ارزشمندی دارد که باید در مسیر توسعه هرمزگان به کار گرفته شود.
او با بیان اینکه ورود جهاد دانشگاهی به حوزههای کلیدی میتواند روند توسعه استان را شتاب دهد، افزود: اشتغال جوانان، مدیریت منابع آب و انرژی و تحقیقات علمی برای مقابله با بیماریهای گیاهی از جمله نیازهای جدی هرمزگان است که این نهاد باید با رویکرد علمی و راهکارهای عملیاتی به آنها ورود کند.
مرادی گسترش تعامل میان دانشگاه و صنعت را یک ضرورت دانست و گفت: ارتباط مؤثر جهاد دانشگاهی با صنایع استان، بهویژه در حوزههای آموزش و پژوهش، میتواند بسیاری از مشکلات اجرایی و نیازهای صنعتی را با پشتوانه علمی رفع کند.
در ادامه این نشست، احمد زاهری رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان، با اعلام آمادگی کامل این نهاد برای همکاری با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، عنوان کرد: تمام ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی کشور در خدمت رفع چالشهای هرمزگان قرار دارد و میتوانیم در زمینههایی چون اشتغال، آب، انرژی و کشاورزی، راهکارهای عملیاتی ارائه دهیم.
زاهری با تأکید بر لزوم بومیسازی دانش فنی در استان افزود: اجرای طرحهای تحقیقاتی و کاربردی میتواند بهرهوری صنایع و بخش کشاورزی را ارتقا دهد و هزینهها را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: با تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، حلقه مفقوده ایده تا محصول در هرمزگان کامل خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان همچنین از برنامه این مجموعه برای برگزاری دورههای مهارتی، ایجاد فضای نوآوری و حمایت از استارتاپها خبر داد و گفت: این اقدامات میتواند به رشد اقتصادی استان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار کمک کند.