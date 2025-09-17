باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل شهر دبی برابر تیم فوتبال الوصل امارات صف آرایی می‌کند.

تیم‌های فوتبال استقلال و الوصل در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که شرایط یکسانی در لیگ کشورشان دارند و هر ۲ تیم از ۳ بازی ۴ امتیاز و در رتبه هشتم جدول رده بندی قرار گرفتند.

آبی پوشان ایران بعد از قهرمانی در جام حذفی جواز حضور در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا را به دست آوردند و در اولین گام این رقابت‌ها باید به مصاف تیم الوصل بروند و کار سختی در امارات پیش رو دارند.

استقلالی‌ها در ابتدای نقل و انتقالات عملکرد خوبی نداشتند و حتی صدای اعتراض هواداران خود هم در آوردند، اما با جذب چند بازیکن خارجی مطرح مثل آدان، آسانی، منیر الحدادی، جنپو و نازون توانستند رضایت هواداران خود را جلب کنند و به یک تیم کهکشانی و بین المللی تبدیل شوند.

شاگردان ساپینتو می‌خواهند با برد برابر تیم الوصل امارات دست پر به ایران برگردند و گام اول را در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا محکم بردارند، اما کار سختی دارند.

ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال از زمانی که هدایت آبی پوشان را برعهده گرفته است، به علت محرومیت، قادر به نشستن روی نیمکت فنی تیمش نبوده، اما این محرومیت شامل رقابت‌های آسیایی نمی‌شود و او می‌تواند بعد از ۲ سال و ۳ ماه روی نیمکت تیمش بنشیند و مشکلی در این باره ندارد.

در آن طرف، تیم الوصل امارات با هدایت لوئیز کاسترو سرمربی پرتغالی ۱۳ بازیکن غیر اماراتی دارد و از بازیکنان سرشناسی همانند فابیو لیما، سرجینیو و رناتو تاپیا برخوردار است.

طبق سایت ترانسفر مارکت، ارزش بازیکنان الوصل در حالی ۸۳/۴۷ میلیون یورو برآورده شده که مجموع ارزش بازیکنان استقلال ۳۳/۱۹ میلیون یورو است. تیم الوصل نیز با حمایت هواداران خود می‌خواهد ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم استقلال را کسب کند تا گام اول برای صدرنشینی در گروه A را بردارد.

جدال مربیان پرتغالی ۲ تیم در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود. این ۲ مربی تا الان در مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌اند و باید دید تفکرات کدامیک از مربیان بر دیگری برنده می‌شود.

نکته قابل توجه این است که این بازی نخستین دیدار ۲ تیم در تاریخ فوتبال آسیا است.

البته آبی پوشان ایران برابر تیم‌های اماراتی ۹ برد، ۱۰ تساوی و ۶ شکست کسب و ۳۹ گل زده و ۳۵ گل دریافت کرده‌اند. البته خط دفاعی ضعیف استقلال باعث نگرانی ساپینتو است و به طور حتم او تدابیری برای این بازی می‌اندیشد تا تیمش دچار مشکل نشود.

فابیو لیما به همراه پدرو پرتغالی و متئوس برزیلی می‌توانند برای خط دفاعی استقلال دردسر ایجاد کنند که مدافعان آبی‌پوش باید مراقب این بازیکنان باشند تا مانع گلزنی‌شان شوند.

به هر حال شاگردان ساپینتو می‌دانند که در صورت برتری در بازی امشب مسیر صدرنشینی خود را در گروه A لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا هموار می‌کنند.

قضاوت این دیدار حساس برعهده «گمینی نیون روبش» از سریلانکا خواهد بود.