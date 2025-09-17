باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار می‌شود و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- در ششمین روز مسابقات هشت دیدار برگزار خواهد شد.

برنامه روز ششم مسابقات به شرح زیر است:

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد پرتغال – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح قطر – رومانی

ساعت ۰۹:۰۰ بلغارستان – شیلی

ساعت ۰۹:۳۰ کانادا – ترکیه

ساعت ۱۳:۰۰ آمریکا – کوبا

ساعت ۱۳:۳۰ لهستان – هلند

ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – آلمان

ساعت ۱۷:۰۰ ژاپن – لیبی