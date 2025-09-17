در روز ششم مسابقات والیبال قهرمانی جهان تیم‌های لهستان و آمریکا به مصاف رقبای خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار می‌شود و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- در ششمین روز مسابقات هشت دیدار برگزار خواهد شد.

برنامه روز ششم مسابقات به شرح زیر است:

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد پرتغال – کلمبیا

ساعت ۰۶:۰۰ صبح قطر – رومانی

ساعت ۰۹:۰۰ بلغارستان – شیلی

ساعت ۰۹:۳۰ کانادا – ترکیه

ساعت ۱۳:۰۰ آمریکا – کوبا

ساعت ۱۳:۳۰ لهستان – هلند

ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – آلمان

ساعت ۱۷:۰۰ ژاپن – لیبی

برچسب ها: والیبال قهرمانی جهان ، مسابقات والیبال
خبرهای مرتبط
پیاتزا: ذهنیت بازیکنان تغییر کرد، اما کافی نیست
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
صالحی: حتما از گروه خود صعود می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
آخرین اخبار
رکورد جدید کیلیان امباپه در رئال مادرید
برنامه روز ششم والیبال قهرمانی جهان
پیروزی اینترمیامی مقابل سیاتل با درخشش لیونل مسی و جوردی آلبا + فیلم
برتری الهلال مقابل الدحیل با درخشش تئو هرناندز
حاجی‌عیدی: از هواداران سپاهان بابت شکست عذرخواهی می‌کنم
نویدکیا: برابر الحسین اردن بدشانسی آوردیم/ باید در ادامه بهتر بازی کنیم
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم
استقلال - الوصل امارات/ آزمون سخت آبی پوشان در نخستین گام
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است