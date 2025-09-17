باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار میشود و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت میپردازند.
امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- در ششمین روز مسابقات هشت دیدار برگزار خواهد شد.
برنامه روز ششم مسابقات به شرح زیر است:
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد پرتغال – کلمبیا
ساعت ۰۶:۰۰ صبح قطر – رومانی
ساعت ۰۹:۰۰ بلغارستان – شیلی
ساعت ۰۹:۳۰ کانادا – ترکیه
ساعت ۱۳:۰۰ آمریکا – کوبا
ساعت ۱۳:۳۰ لهستان – هلند
ساعت ۱۶:۳۰ اسلوونی – آلمان
ساعت ۱۷:۰۰ ژاپن – لیبی