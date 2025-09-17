وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با همتای فرانسوی خود گفت: فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک اقدامی در جهت افزایش تنش و بحران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه دیشب در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی نسبت به روند تنش‌ها، بر اهمیت حفظ فضای گفت‌و‌گو و ضرورت بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید کرد.

در این تماس، وزیر خارجه کشورمان فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از سوی کشور‌های اروپایی در شورای امنیت را فاقد هرگونه وجاهت سیاسی و حقوقی و اقدامی در جهت افزایش تنش و بحران دانست. 

عراقچی همچنین بار دیگر بر ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و با یادآوری توافق اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: ایران همواره دیپلماسی را تنها راه برای حل و فصل موضوعات بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای کشورمان دانسته و برای هرگونه راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد. 

دو طرف همچنین، وضعیت روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی میان دو کشور را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تداوم تماس‌ها و رایزنی‌های دوجانبه تأکید کردند.

