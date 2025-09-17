باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر شراره دژاکام گفت: با اشاره به روند کاهشی اهدای خون از همه گروه‌های خونی مختلف دعوت کرد تا برای اهدای خون به پایگاه‌های استان مراجعه کنند.

او افزود: با توجه به تغییرات دمایی چند هفته گذشته و همزمانی با آخرین روز‌های تعطیلات تابستانی و موج سفرها، تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه‌های انتقال خون استان اردبیل کاهش یافته است.

مدیرکل انتقال خون استان اردبیل افزود: اگرچه در حال حاضر مشکلی از نظر ذخایر نداریم، اما با توجه به کاهش مراجعه‌کنندگان در روز‌های اخیر از همه گروه‌های خونی درخواست می‌شود که با در دست داشتن کارت ملی برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان اردبیل مراجعه کنند.

دژاکام با اشاره به نیاز بسیاری از بیماران به فرآورده‌های خونی مانند پلاکت از جمله در روند شیمی درمانی مبتلایان به سرطان اظهار کرد: اگر روند اهدای خون با کاهش روبه‌رو شود، به دلیل عمر محدود سه روزه محصولاتی مانند پلاکت‌های خونی ممکن است با مشکل مواجه شویم.

او در ادامه با اشاره به افزایش سه درصدی اهدای خون در شهر اردبیل نسبت به سال گذشته گفت: ۲۳ هزار و ۸۳۴ نفر در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون این استان مراجعه داشتند که از این میان ۲۰ هزار و ۷۵۳ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اردبیل بیان کرد: در حال حاضر سه پایگاه اقماری در شهرستان‌های مشگین‌شهر، خلخال و پارس‌آباد، یک پایگاه در اردبیل جنب بیمارستان فاطمی و یک دستگاه اتوبوس به عنوان پایگاه سیار به منظور سهولت اهدا در شهرستان‌های فاقد پایگاه آماده خونگیری از شهروندان است.

منبع: ایرنا