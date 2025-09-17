باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
علائمی که نشان از مشکلات قلبی دارند + فیلم

متخصص قلب و عروق در مورد مشکلات قلبی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود قاسمی، متخصص قلب و عروق با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مشکلات قلبی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

