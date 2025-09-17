باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشهفروش تنها راه مقابله با فرونشست را احیای جریان دائمی زایندهرود دانست و گفت: تنها راه پیشگیری و کنترل فرونشست زمین در استان، جریان دائمی زایندهرود و تأمین حقابههای قانونی کشاورزی و زیستمحیطی این رودخانه و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو است.
وی افزود: بهدلیل کاهش سطح آبهای زیرزمینی، کاهش نزولات جوی، کاهش تغذیه آبخوانها از منابع سطحی و عدم جریان زایندهرود، شاهد وقوع پدیده فرونشست زمین در ۲۹ دشت استان اصفهان هستیم. افت متوسط سالیانه آبخوان دشت اصفهان برخوار حدود یک متر محاسبه شده و در آبخوانهای دشت مهیار شمالی، دامنهداران، گلپایگان و مورچهخورت نیز افت آبهای زیرزمینی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
شیشهفروش ادامه داد: فرونشست زمین در دشتهای اصفهان برخوار و سایر مناطق پرخطر از جمله مهیار، کاشان، اردستان، فلاورجان و گلپایگان طی سالهای اخیر با استفاده از تکنیک دورسنجی و دستگاههای GPS توسط سازمان زمینشناسی، نقشهبرداری و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ارزیابی شده است. نرخ محاسبه شده در دشتها بین ۵ تا ۱۸ سانتیمتر در سال در مناطق مختلف برآورد شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی نیز گزارش مطالعاتی با هدف ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش خطرات فرونشست زمین در محدودههای سکونتگاهی اصفهان ارائه کرده و با طرح موضوع در جلسات تخصصی، تأکید بر پیشگیری از آثار مخرب این پدیده و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از آن شده است.
شیشهفروش با تأکید بر اینکه احیای زایندهرود نیازمند عزم ملی است، متذکر شد:برای تخصیص حقابههای زایندهرود، احیای رودخانه و تالاب و پیشگیری از توسعههای کشاورزی و باغات در بالادست نیازمند عزم جدی دستگاههای ملی شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه هستیم. همچنین تخصیص منابع اعتباری به استان برای اجرای طرحهای تأمین آب ضروری است.
وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با فرونشست پرداخت و گفت: از جمله اقدامات اولویتدار میتوان به تداوم عملیات سنجش فرونشست زمین با استفاده از تکنیکهای دورسنجی، پردازش تصاویر ماهوارهای و بررسیهای میدانی با نصب GPS در ۲۵ ایستگاه جانمایی شده در اصفهان، انجام مطالعات پهنهبندی خطر و تعیین نرخ فرونشست در دشتهای دامنهداران، کوهپایه و نجفآباد، تعیین سطح ایستابی و ضخامت آبخوان و بررسی تغییرات افت آبهای زیرزمینی در دشتهای بحرانی با حفر چاههای شناسایی توسط شرکت آب منطقهای اصفهان اشاره کرد.
شیشهفروش ادامه داد: ضرورت جریان دائمی زایندهرود تا تالاب گاوخونی برای تعادلبخشی به آبخوانها، اعمال مدیریت یکپارچه زایندهرود از سراب تا پایاب، تکمیل طرحهای تأمین آب استان، شناسایی و مسدود نمودن چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند روی چاهها و تخصیص اعتبار ملی برای اجرای اولویتهای تعیین شده بر اساس مطالعات پهنهبندی خطر فرونشست زمین توسط شهرداری اصفهان نیز از دیگر اقدامات ضروری است.
وی در پایان تأکید کرد:اجرای فوری این اقدامات و تخصیص منابع لازم، تنها راه پیشگیری و کنترل فرونشست زمین در استان است و بدون اقدام جدی و هماهنگ دستگاههای ملی، تهدید فرونشست به یک بحران بزرگ برای اصفهان تبدیل خواهد شد.
منبع: تسنیم