مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: تنها راه پیشگیری از فرونشست زمین، جریان دائمی زاینده‌رود و تأمین حقابه‌های کشاورزی و زیست‌محیطی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشه‌فروش تنها راه مقابله با فرونشست را احیای جریان دائمی زاینده‌رود دانست و گفت: تنها راه پیشگیری و کنترل فرونشست زمین در استان، جریان دائمی زاینده‌رود و تأمین حقابه‌های قانونی کشاورزی و زیست‌محیطی این رودخانه و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو است.

وی افزود: به‌دلیل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش نزولات جوی، کاهش تغذیه آبخوان‌ها از منابع سطحی و عدم جریان زاینده‌رود، شاهد وقوع پدیده فرونشست زمین در ۲۹ دشت استان اصفهان هستیم. افت متوسط سالیانه آبخوان دشت اصفهان برخوار حدود یک متر محاسبه شده و در آبخوان‌های دشت مهیار شمالی، دامنه‌داران، گلپایگان و مورچه‌خورت نیز افت آب‌های زیرزمینی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

شیشه‌فروش ادامه داد: فرونشست زمین در دشت‌های اصفهان برخوار و سایر مناطق پرخطر از جمله مهیار، کاشان، اردستان، فلاورجان و گلپایگان طی سال‌های اخیر با استفاده از تکنیک دورسنجی و دستگاه‌های GPS توسط سازمان زمین‌شناسی، نقشه‌برداری و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ارزیابی شده است. نرخ محاسبه شده در دشت‌ها بین ۵ تا ۱۸ سانتیمتر در سال در مناطق مختلف برآورد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی نیز گزارش مطالعاتی با هدف ارائه راهکار‌های اجرایی برای کاهش خطرات فرونشست زمین در محدوده‌های سکونتگاهی اصفهان ارائه کرده و با طرح موضوع در جلسات تخصصی، تأکید بر پیشگیری از آثار مخرب این پدیده و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از آن شده است.

شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه احیای زاینده‌رود نیازمند عزم ملی است، متذکر شد:برای تخصیص حقابه‌های زاینده‌رود، احیای رودخانه و تالاب و پیشگیری از توسعه‌های کشاورزی و باغات در بالادست نیازمند عزم جدی دستگاه‌های ملی شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه هستیم. همچنین تخصیص منابع اعتباری به استان برای اجرای طرح‌های تأمین آب ضروری است.

وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با فرونشست پرداخت و گفت: از جمله اقدامات اولویت‌دار می‌توان به تداوم عملیات سنجش فرونشست زمین با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی، پردازش تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های میدانی با نصب GPS در ۲۵ ایستگاه جانمایی شده در اصفهان، انجام مطالعات پهنه‌بندی خطر و تعیین نرخ فرونشست در دشت‌های دامنه‌داران، کوهپایه و نجف‌آباد، تعیین سطح ایستابی و ضخامت آبخوان و بررسی تغییرات افت آب‌های زیرزمینی در دشت‌های بحرانی با حفر چاه‌های شناسایی توسط شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اشاره کرد.

شیشه‌فروش ادامه داد: ضرورت جریان دائمی زاینده‌رود تا تالاب گاوخونی برای تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها، اعمال مدیریت یکپارچه زاینده‌رود از سراب تا پایاب، تکمیل طرح‌های تأمین آب استان، شناسایی و مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور‌های هوشمند روی چاه‌ها و تخصیص اعتبار ملی برای اجرای اولویت‌های تعیین شده بر اساس مطالعات پهنه‌بندی خطر فرونشست زمین توسط شهرداری اصفهان نیز از دیگر اقدامات ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد:اجرای فوری این اقدامات و تخصیص منابع لازم، تنها راه پیشگیری و کنترل فرونشست زمین در استان است و بدون اقدام جدی و هماهنگ دستگاه‌های ملی، تهدید فرونشست به یک بحران بزرگ برای اصفهان تبدیل خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
وقتی تو استان های کویری صنایع پر مصرف آب مثل فولاد و نیروگاه و... ساخته میشه معلومه کشور به بی آبی دچار میشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
و مردم پیرامون سرچشمه این رود و اون دیار( چهار محال و بختیاری) و مردم یزد چی؟!! همه چی همیشه برای شما؟!!!
چرا واقعا؟!!
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمدی مکانیک
۱۱:۵۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آره واقعا آب را باید به یزد رسوند تا وسط کویر خیار بکارن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آب یزد باید از خلیج فارس تامین بشه چون آب زاینده‌رود اینقدر نیست که بخواد آب صنایع و کشاورزی وشرب سه استان رو تامین بکنه.در ضمن دوست عزیز خیلی از کسانی که الان در شهر اصفهان زندگی می کنند مهاجرانی هستند که از شهرهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری و استان های دیگه به اینجا مهاجرت کردند پس اینو هم در نظر بگیرید و بعد نظر بدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کاشت محصولا اب بر مثل صیفی و هندوانه در مناطق کویری باید ممنوع بشه. چرا اینقدر اصرار داریم که به هر قیمتی خودکفا بشیم. بخدا کشورهای جهان اول اروپایی هم با وجود شرایط مساعد کشاورزی بسیاری از محصولات رو وارد می کنن!!!!! چون اونا ارزش مدیریت اب رو فهمیدن!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اینم یه مشکل دیگه اضافه بر مشکلهای قبلی. وقتی خداوند باطن انسان رو میدونه و پیشاپیش مشکلات رو میفرسته سمتش . شاید عبرت سایرین شود.
چه بسیار جوامعی که خود را برترین مومنان می دانستند و طبق گفته قرآن بدست خداوند نابود شدند.
مسوولان باید بیدار شوند که هر سوراخی در این قایق آنهارا نیز غرق خواهد کرد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خو کشاورزی برای کی ؟؟ الان مردم عادی میتونن میوه و سبزی بخرن ؟ ولش کنین کشاورزی رو ممنوع کنین لااقل یه دوسالی تا بلکه وضعیت بهتر بشه...به خدا زیر زمین کلا خالی از اب شده،،کلا شده حفره های وحشتناک..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
نخیر جناب تنها راه جلوگیری از نشست اصفهان فقط و فقط جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از کاشت برنج و هندوانه در اصفهان هست
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
فقط با فاضلاب میتونیم پر کنیم
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
باید آب دریا الکترولیز و کم نمک بشه و منتقل بشه به سفره های زیر زمینی شهرها
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
پولش رو داری بدی. متر مکعبی ۲.۵ یورو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اگر من وزیر نیرو بودم خط لوله ای عظیم از سد کرخه می کشیدم به شیراز و اصفهان و یزد و تهران با ظرفیت انتقال سالی 1 میلیارد متر مکعب آب از مخزن 7 میلیارد مترمکعبی سد کرخه و مشکل آب این شهرهارو تا 50 سال آینده حل می کردم. راه دیگه انتقال آب از اقیانوس هند و شیرین کردن اونه که بسیار پرهزینه تره.
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مگر انجام نشده! شما لااقل هوای خنکی دارید خوزستان علاوه بر آب و هوای گرم و شرجی سوختن هورالعظیم را به دلیل همین تفکر داره تجربه می‌کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آره که دیگه بجز برنج و هندوانه، خربزه هم بکارید

بعد خوزستان هم خشک بشه به درک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با همین طرز تفکر پر آب ترین استان کشور خشک شده و نه تنها چندین دهه گرد و خاک الان دود هم هر روز داره مردم خوزستان رو به کام مرگ میکشونه. بین نشست میلیمتری زمین در کویر اصفهان و نفس کشیدن، بین مرگ و زندگی ۵ میلیون خوزستانی کدوم اولویت داره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مگه قرار نبود آب ذوب آهن و فولاد مبارکه رو از خلیج فارس با این خط لوله که به بهره‌برداری رسید تامین کنید؟؟پس چرا این صنایع هنوز دارند از حقابه زاینده‌رود استفاده می‌کنند؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
چونکه قصد ندارند مشکلات را حل کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
تا وقتی آب چهارمحال و بختیاری و خوزستان و .... هست چه نیازی به این کاراست. لابی بیرحم اصفهانی فقط و فقط بفکر نژاد خودشون هستن و هیچ رحمی ندارن مردم خوزستان هم که در همه دولت ها یتیم هستن حتی حق نفس کشیدن را ندارند.
