باشگاه خبرنگاران جوان - آلودگی هوا موضوعی است که بر سر اقصی نقاط کشور به ویژه کلانشهرها سایه افکنده ونفس ساکنان را تنگ کرده است. به همین منظور دولت به منظور کاهش آلودگی هوا اسقاط خودروهای فرسوده را تصویب کرد و این اقدام در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس دولت در ازای دریافت خودروهای فرسوده مبالغی را به مالکان پرداخت میکند. اما شهروندخبرنگار ما که خودروی اسقاطی خود را به شرکت ایران خودرو تحویل داده است؛ هیچ مبلغی به عنوان واریزی شرکت دریافت نکرده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام اینجانب برنده یک دستگاه خودرو در قرعهکشی اردیبهشت ماه ایرانخودرو هستم. پس از اعلام برنده شدن، پیامک تحویل خودرو به مراکز اسقاط برای من ارسال شد و خودروی فرسودهام را در هفته اول خرداد تحویل دادم. اما از آن زمان تاکنون، یعنی بیش از چهار ماه است که در انتظار دریافت پیامک واریز وجه هستم و هیچگونه اطلاعرسانی مشخصی صورت نگرفته است. واضح است که افرادی که خودرو فرسوده دارند، معمولاً در وضعیت مالی مناسبی نیستند و تعلل در پرداخت مبلغ خودرو، مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است. در زمان تحویل خودرو، قیمت خودرو حدود ۶۲۰ میلیون تومان بود، اما اکنون با گذشت این مدت، قیمت به ۷۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اکنون این سؤال مطرح است که چگونه باید مبلغ مابهالتفاوت ۱۰۰ میلیون تومانی را تهیه کنیم؟
بارها برای پیگیری حضوری به تهران مراجعه کردهام، اما حتی اجازه ورود به ساختمان را نیز نمیدهند. متأسفانه متوجه شدهام که بسیاری از برندگان در شرایط مشابهی هستند و به دلیل نداشتن دانش کافی، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند و این حق پایمال میشود.
از رسانهها درخواست دارم صدای ما را به گوش مردم و مسئولان برسانند و پیگیری لازم جهت شفافسازی روند پرداخت و تحویل وجه انجام شود تا حقوق ما که بر اساس قوانین و تعهدات شرکت ایرانخودرو است، رعایت شود.