آیا هوشمندسازی برای کشور ایران مناسب است؟ + فیلم

مدیرعامل شرکت فناوری مگاشید در خصوص هوشمندسازی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا شفیعی، مدیرعامل شرکت فناوری مگاشید با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد هوشمندسازی نکاتی بیان کرد.

 

 
