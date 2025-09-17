رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی گفت:نقشه راهی که بین ایران و پاکستان تفاهم شد ظرفیت تجارت دو کشور را از سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  امین  ترفع رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بعد از یک وقفه سه ساله، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان امروز با موفقیت برگزار شد. سند این کمیسیون به امضا رسید و تجار بسیار زیادی در همایش تجاری کمیسیون مشترک شرکت کردند.

وی ادامه داد:بیش از ۵۰۰ شرکتی که در این همایش تجاری حضور داشتند، مذاکرات و توافقاتی با یکدیگر داشتند. 

او بیان کرد: این توافقات  یک نقطه عطف در ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان است. برگزاری این کمیسیون بعد از این وقفه سه ساله، نشان‌دهنده تحول کلی در روابط ایران و پاکستان است. 

ترفع توضیح داد: هفته قبل، امکان برقراری پرواز مستقیم بین پایتخت‌های ایران و پاکستان فراهم شد. این یک اتفاق بسیار بزرگ است، زیرا سال‌ها بین پایتخت‌ها پرواز وجود نداشت. این موضوع به نظر من نویدبخش تجارت کشور است، چرا که تجار می‌توانند با هزینه کمتر، چه ایرانی و چه پاکستانی، بین ایران و پاکستان سفر کنند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: امیدواریم که نقشه‌ راهی که وجود دارد، ظرفیت تجارت دو کشور را از سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برساند. این اقدامات به سمت هدف ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده‌اند، و همچنین افزایش حجم ترانزیت با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای اوراسیا، تا پایان سال در دست بررسی است.

ترفع اظهار داشت: حجم ترانزیت ما در سال گذشته ۲۰ میلیون تن بوده است. امسال، ترانزیت فرآورده‌های نفتی ما کمی کاهش داشته، اما ترانزیت غیرنفتی افزایش یافته است. این یک اتفاق مثبت به شمار می‌رود، زیرا ترانزیت غیرنفتی به معنای بالاخره زنجیره ارزش و تولید بین‌المللی است که بیشتر از ایران عبور می‌کند. 

وی ادامه داد: حتی در طول جنگ ۱۲ روزه، عملیات ترانزیت از مسیر ایران متوقف نشد. این نشان‌دهنده اعتماد به جغرافیای ایران است که تجارت بار خود را از این سریع‌ترین و بهترین مسیر عبور دهند. 

وی ادامه داد: در نهایت، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، برقراری پروازهای مستقیم و افزایش حجم ترانزیت غیرنفتی نشان‌دهنده تحول مثبت در روابط اقتصادی و تجاری این دو کشور است. این اقدامات می‌تواند به افزایش حجم تجارت و بهبود روابط اقتصادی کمک کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
بارش باران در اردبیل و گیلان
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
آخرین اخبار
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
بارش باران در اردبیل و گیلان
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان