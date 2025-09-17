باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امین ترفع رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بعد از یک وقفه سه ساله، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان امروز با موفقیت برگزار شد. سند این کمیسیون به امضا رسید و تجار بسیار زیادی در همایش تجاری کمیسیون مشترک شرکت کردند.
وی ادامه داد:بیش از ۵۰۰ شرکتی که در این همایش تجاری حضور داشتند، مذاکرات و توافقاتی با یکدیگر داشتند.
او بیان کرد: این توافقات یک نقطه عطف در ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان است. برگزاری این کمیسیون بعد از این وقفه سه ساله، نشاندهنده تحول کلی در روابط ایران و پاکستان است.
ترفع توضیح داد: هفته قبل، امکان برقراری پرواز مستقیم بین پایتختهای ایران و پاکستان فراهم شد. این یک اتفاق بسیار بزرگ است، زیرا سالها بین پایتختها پرواز وجود نداشت. این موضوع به نظر من نویدبخش تجارت کشور است، چرا که تجار میتوانند با هزینه کمتر، چه ایرانی و چه پاکستانی، بین ایران و پاکستان سفر کنند.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: امیدواریم که نقشه راهی که وجود دارد، ظرفیت تجارت دو کشور را از سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برساند. این اقدامات به سمت هدف ۱۰ میلیارد دلار هدفگذاری شدهاند، و همچنین افزایش حجم ترانزیت با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای اوراسیا، تا پایان سال در دست بررسی است.
ترفع اظهار داشت: حجم ترانزیت ما در سال گذشته ۲۰ میلیون تن بوده است. امسال، ترانزیت فرآوردههای نفتی ما کمی کاهش داشته، اما ترانزیت غیرنفتی افزایش یافته است. این یک اتفاق مثبت به شمار میرود، زیرا ترانزیت غیرنفتی به معنای بالاخره زنجیره ارزش و تولید بینالمللی است که بیشتر از ایران عبور میکند.
وی ادامه داد: حتی در طول جنگ ۱۲ روزه، عملیات ترانزیت از مسیر ایران متوقف نشد. این نشاندهنده اعتماد به جغرافیای ایران است که تجارت بار خود را از این سریعترین و بهترین مسیر عبور دهند.
وی ادامه داد: در نهایت، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، برقراری پروازهای مستقیم و افزایش حجم ترانزیت غیرنفتی نشاندهنده تحول مثبت در روابط اقتصادی و تجاری این دو کشور است. این اقدامات میتواند به افزایش حجم تجارت و بهبود روابط اقتصادی کمک کند.