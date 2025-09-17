فرماندار اسفراین گفت: میزان ورودی آب به سد بیدواز این شهرستان در سال آبی جاری با کاهش چشمگیر مواجه شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کمتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بدری اظهار کرد:‌ هیچگونه سیلاب قابل‌توجهی از ابتدای سال جاری تاکنون به مخازن سد این شهرستان وارد نشده و همین امر موجب کاهش شدید ذخایر شده است.

وی افزود: کاهش بارندگی و خشکسالی‌های پیاپی موجب شده تا برخی روستاها با کمبود شدید آب مواجه شوند و اکنون تامین آب روستاییان از مهمترین دغدغه ها است.

بدری ادامه داد: بخش عمده‌ای از مطالبات مردم نیز در بازدیدهای میدانی مربوط به تامین آب شرب و آب مورد نیاز کشاورزی است.

فرماندار اسفراین بر صرفه جویی مصرف آب تاکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی ها و کاهش بارندگی اکنون باید در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی و آب شرب صرفه جویی لازم انجام شود.

سد اسفراین که از نوع خاکی با هسته رسی است در سال ۸۳ به بهره برداری رسید و مخزن آن گنجایش ذخیره سازی بیش از ۴۸ میلیون متر مکعب آب و توان تنظیم سالانه ۴۱ میلیون متر مکعب آب را دارد.

اقدامات امیدبخش برای تامین آب

فرماندار اسفراین گفت: تاکنون یک حلقه چاه جدید تجهیز و با تامین ۳۰ لیتر بر ثانیه، بخشی از نیاز آبی چند روستا برطرف شده است، همچنین تکمیل طرح مجتمع آبرسانی شهید قرایی از اقداماتی است که بخش مهمی از مشکلات تامین آب را کاهش داده است.

وی با اشاره به تدوین سند سازگاری با کم‌آبی برای اسفراین، گفت: برنامه‌ریزی در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت در دستور کار قرار دارد به گونه ای که در بخش کشاورزی حرکت به سمت الگوی کشت و محصولات کم‌ آب‌طلب و در بخش صنعت استفاده از پساب و منابع جایگزین از مهمترین راهکارها خواهد بود.

بدری، همچنین اصلاح شبکه فرسوده، کنترل انشعابات غیرمجاز و کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی هدررفت آب را از اقدامات اولویت‌دار برشمرد و تاکید کرد: میانگین مصرف آب شرب در اسفراین ۲ برابر استاندارد کشوری است و بدون فرهنگ‌سازی و همراهی مردم نمی‌توان از این بحران عبور کرد.

منبع: ایرنا