باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیاصغر کمالیزاده با اشاره به تداوم روند مقاومسازی ساختمانهای آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه در پایتخت، اظهار کرد: مقاومسازی ساختمانها در سه منطقه ۱، ۲ و ۱۷ در ۶۰ واحد مسکونی در حال انجام است.
وی همچنین تصریح کرد: سه گروه طرح و ساخت شامل پیمانکاران رتبه یک و مشاورین رتبه یک با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان عملیات مقاومسازی را آغاز کردهاند.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام اینکه برنامه ما این است که تا پایان سال این واحدها مقاومسازی و به شهروندان تحویل داده شود، خاطرنشان کرد: پیمانکاران بر اساس فرایندهای قانونی و با رعایت آئیننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران انتخاب شدند.
کمالیزاده در پاسخ به این پرسش که «آیا تمام واحدهای نیازمند به مقاومسازی تعیین تکلیف شدهاند؟»، اظهار کرد: پنج ساختمان نیاز به مقاومسازی داشتند که تمام این ساختمانها تعیین تکلیف و صورت جلسه شدهاند و عملیات عمرانی آنها آغاز شده است.
منبع: شهرداری