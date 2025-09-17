به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- روحالله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن، تأکید کرد: تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن از اولویتهای اصلی این ادارهکل در ماههای پیشرو است.
وی افزود: با توجه به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به مسکن، برنامهریزی برای تأمین زمین در شهرهای مختلف استان با جدیت دنبال میشود.
عمادی با اشاره به پیشرفت پروژههای عمرانی در استان، گفت: در شهریورماه امسال عملیات اجرایی بیش از 1300 واحد مسکونی به پایان رسیده که آماده واگذاری به متقاضیان هستند. از این تعداد، 350 واحد در پروژه فرهنگشهر اهواز، 220 واحد در شهرستان اندیمشک و مابقی در دزفول و اکباتان اهواز قرار دارند.
وی ادامه داد: در پروژههای نیمهتمام مسکن مهر نیز اقدامات زیربنایی از جمله زیرساختهای آب، برق، گاز و آسفالت معابر به مراحل پایانی رسیده و برخی واحدها به متقاضیان تحویل داده شدهاند. این پروژهها با هدف تسریع در خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد در دستور کار قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: در اغلب شهرهای استان، تأمین زمین برای این طرح در حال انجام است و جلسات شورای مسکن بهطور مستمر با محوریت همین موضوع برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی شهرستانها که با محدودیتهایی در زمینه اراضی کشاورزی یا حریم شهری مواجه هستیم، کارگروههای تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و فرمانداریها تشکیل شدهاند تا راهحلهای عملیاتی برای رفع موانع ارائه شود.
عمادی با اشاره به برنامههای آتی این ادارهکل، گفت: هدفگذاری شده تا در دو ماه آینده بیش از 5 هزار قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در سطح استان تخصیص یابد. این اقدام میتواند نقش مهمی در تسهیل تشکیل خانواده و افزایش نرخ فرزندآوری ایفا کند.
وی همچنین از رشد قابل توجه در پرداخت تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن طی ماه اخیر خبر داد و ابراز داشت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری بانکهای عامل، روند صدور پروانههای ساختمانی نیز سرعت گرفته و انتظار میرود در ماههای آینده شاهد جهش در آغاز عملیات ساخت واحدهای جدید باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در پایان با اشاره به مدلهای پیشنهادی ساخت مسکن، گروه ساخت را بهترین گزینه در طرح نهضت ملی دانست و از متقاضیان خواست هرچه سریعتر برای تشکیل پرونده، تحویل زمین و عقد قرارداد به ادارهکل مراجعه کنند تا فرآیند ساخت و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی با سرعت بیشتری انجام شود.
منبع خبرگزاری تسنیم