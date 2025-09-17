نماینده مردم شادگان از تخصیص سه هزار تن قیر برای بهسازی و آسفالت معابر شهر شادگان خبر داد و این اقدام را گامی بزرگ در راستای ارتقای وضعیت عمرانی و رفاهی شهروندان دانست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- هاشم خنفری اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامناسب معابر و گلایه‌های مکرر شهروندان در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور موضوع کمبود زیرساخت‌ها و ضرورت بهسازی فوری معابر شهری شادگان را مطرح کردم که خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داد و دستور ویژه برای تخصیص سه هزار تن قیر به شهرداری شادگان صادر شد.

وی، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و افزود: مشکلات معابر شهری سال‌هاست یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و حتی در مواقع بارندگی مشکلات تردد و نارضایتی‌های زیادی به همراه داشته است، اکنون با این میزان قیر می‌توانیم بخش قابل توجهی از خیابان‌ها و معابر را آسفالت و ساماندهی کنیم و تحولی اساسی در سیمای شهری به وجود آوریم.

نماینده مردم شادگان در مجلس همچنین بر ضرورت اقدام فوری شهرداری تأکید کرد و گفت: شهرداری شادگان موظف است بدون هیچ‌گونه تأخیر نسبت به جذب این قیر اقدام کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، عملیات آسفالت‌ریزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کند. تأخیر در این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید هرچه سریع‌تر نتایج این تخصیص در سطح شهر نمایان شود.

خنفری گفت: پیگیری مسائل عمرانی و زیرساختی از اولویت‌های اصلی من در مجلس پشورای اسلامی است، تخصیص این قیر تنها بخشی از برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه و آبادانی شادگان محسوب می‌شود و با همکاری مسئولان، گام‌های مؤثرتری در آینده برداشته خواهد شد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: نماینده شادگان ، آسفالت معابر شهری
خبرهای مرتبط
به وجود آمدن حاشیه در جلسه ابتکار
پارسال صورت گرفت
آسفالت ۳۰۰ هزار مترمربع از معابر بیرجند
اقدامات انجام شده شهرداری آبادان برای بهبود وضعیت شهری این شهرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
آخرین اخبار
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
ضرورت تکمیل طرح های نیمه‌تمام و اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد