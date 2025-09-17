ایران در سال ۱۴۰۴ با پرتاب‌های متعدد، توسعه زیرساخت‌ها و پیوستن به پروژه‌های بین‌المللی، گام‌های تازه‌ای در عرصه فضایی برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، با اشاره به اقدامات و دستاورد‌های این سازمان در سال ۱۴۰۴ گفت: «در شش ماه نخست سال، ایران به پروژه بین‌المللی «چانگ’e-۸» چین پیوست که با هدف بهره‌برداری از منابع ارزشمند سطح ماه و توسعه همکاری‌های اکتشافی دنبال می‌شود. همچنین پرتاب ماهواره مخابراتی «ناهید-۲» در مردادماه انجام شد و پروژه پایگاه ملی پرتاب چابهار نیز پیشرفت قابل توجهی داشته و به‌زودی نخستین پرتاب از این پایگاه انجام خواهد شد. همزمان با هفته دولت نیز از نمونه دوم ماهواره سنجشی «کوثر» که توسط بخش خصوصی طراحی و ساخته شده، رونمایی شد.»

وی با اشاره به برنامه‌های شش ماهه دوم سال افزود:« پرتاب ماهواره‌های «ظفر»، «پایا» و نمونه دوم «کوثر» در دستور کار قرار دارد و همچنین نمونه دوم ماهواره «ناهید-۲» پس از اعمال اصلاحات بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از پرتاب نخست، در مدار قرار خواهد گرفت. سالاریه خاطرنشان کرد: نمونه‌های آزمایشی منظومه ماهواره‌ای «شهید سلیمانی» به‌عنوان یک سامانه ارتباطی باریک‌باند نیز به زودی رونمایی و پرتاب خواهد شد. علاوه بر این، دو مرکز فضایی «سلماس» و «چناران» در شمال غرب و شمال شرق کشور برای کنترل و دریافت داده‌های ماهواره‌ای به بهره‌برداری خواهند رسید.»

رئیس سازمان فضایی در ادامه تأکید کرد که زمان پرتاب‌ها به شرایط فنی و آزمایش‌های نهایی بستگی دارد و ممکن است با جابه‌جایی چند هفته‌ای یا چندماهه همراه شود، اما طبق برنامه‌ریزی‌ها این مأموریت‌ها تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

 وی همچنین از آغاز طراحی و ساخت نسل جدید کپسول زیستی فضایی با قابلیت کنترل و هدایت خبر داد و اعلام کرد: «جزئیات این پروژه در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

برچسب ها: منظومه ماهواره‌ای ، کپسول زیستی ، پرتاب ماهواره
