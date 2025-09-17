باشگاه خبرنگاران جوان ـ داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، طی حکمی عباسعلی نوبخت را به‌عنوان سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران منصوب کرد.

عباسعلی نوبخت، دارای دکتری مهندسی منابع از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است. او پیش‌تر مسئولیت‌هایی، چون معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را بر عهده داشته است.

گفتنی است؛ با حکم شهردار تهران، علی‌محمد مختاری، مدیرعامل پیشین سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز به‌عنوان مشاور شهردار در امور بوستان‌ها منصوب شد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران