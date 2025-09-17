با حکم معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، طی حکمی عباسعلی نوبخت را به‌عنوان سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران منصوب کرد.

عباسعلی نوبخت، دارای دکتری مهندسی منابع از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است. او پیش‌تر مسئولیت‌هایی، چون معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را بر عهده داشته است. 

گفتنی است؛ با حکم شهردار تهران، علی‌محمد مختاری، مدیرعامل پیشین سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز به‌عنوان مشاور شهردار در امور بوستان‌ها منصوب شد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری ، خدمات شهری ، حکم انتصاب
خبرهای مرتبط
ماجرای ‌درگیری نیروهای اجرائیات شهرداری کرمانشاه با اهالی یک محله چه بود؟
مقاوم‌سازی ۵ ساختمان آسیب‌دیده جنگ با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
۳۴ پناهگاه خرم‌آباد بلااستفاده مانده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مقاوم‌سازی ۵ ساختمان آسیب‌دیده جنگ با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
آخرین اخبار
موتورسواران با رعایت قوانین، جان خود را ایمن نگه دارند
تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود
مقاوم‌سازی ۵ ساختمان آسیب‌دیده جنگ با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم