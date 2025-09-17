مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: میزان خاموشی‌ها در هر استان از ابتدا مشخص بوده و طبق برنامه و سهمیه ناترازی‌ها قطعی‌ها انجام می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس جمشیدی مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان امروز در جمع خبرنگاران گفت: طبق شایعه‌ای که ایجاد شده بود که ناترازی برق در استان نسبت به استان‌های دیگر بیشتر بوده است.

وی افزود: این شایعه کذب بود و میزان خاموشی‌ها در هر استان از ابتدا مشخص بوده و طبق برنامه و سهمیه ناترازی‌ها قطعی‌ها انجام می‌شد.

جمشیدی بیان کرد: در زمینه برق و انرژی موضوع ملی در میان است و قطعی هع ارتباطی به میزان تولید استان ندارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان اظهار کرد: برنامه خاموشی‌های استان طبق برنامه ریزی‌های استان انجام شد ولی قطع و وصل آن در حیطه شبکه برق کشوری انجام می‌شد.

جمشیدی افزود: قرارداد بیمه‌ای برای خسارت‌های وارد شده به لوازم برقی و آتش سوزی‌ها بر اثر قطع برق وجود دارد و مردم عزیز استان می‌توانند نهایتا تا ۴۸ ساعت اعلام کنند.

وی ادامه داد: منازلی که شرایط ایجاد پنل‌های خورشیدی در پشت بام هایشان دارد به دفتر بازار شرکت برق استان مراجعه کرده و پس از تایید صلاحیت قرارداد و صدور پروانه با مشترکین برقرار می‌شود.

برچسب ها: خاموشی ها ، برق ، لرستان
