دیوان محاسبات کشور عدم واریز سهم خرید آمبولانس از محل سهم یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت را پیگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم، از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف هستند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

دیوان محاسبات در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به موضوع ورود کرده و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتریان دریافت، اما به حساب تعیین شده واریز نشده است.

این نهاد عالی نظارتی هرگونه ترک فعل در این زمینه را تخلف دارای آثار بودجه‌ای تلقی کرده و تعقیب قانونی آن را در چارچوب گزارش تفریغ بودجه در دستور کار قرار داده است.

منبع: روابط عمومی دیوان محاسبات کشور

