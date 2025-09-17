دبیر هماهنگی کمیته‌های ورزشی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی قهرمانی پرافتخار تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی‌قهرمانی غرورآفرین دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی کرواسی را به ملت شریف ایران، ورزشکاران سرافراز و خانواده‌های آنان تبریک گفت.

در این پیام که توسط مسعود روشنی دبیر هماهنگی کمیته‌های ورزشی فراکسیون اعلام شد آمده است: قهرمانی شایسته تیم ملی کشتی آزاد پس از ۱۲ سال، که ششمین قهرمانی تاریخی ایران در جهان را رقم زد، جلوه‌ای از ایمان، غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر فرزندان این سرزمین است. ملی‌پوشان کشتی آزاد با ایمان و همت بلند، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز میدان‌های جهانی به اهتزاز درآوردند و موجی از شور، تهییج و غرور ملی را در جامعه ایجاد کردند.

روشنی در ادامه افزود: این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد، کادر فنی و مدیریتی، خانواده‌های گرانقدر آنان و ملت بزرگ ایران تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای همه دلاورمردان میهن، سلامتی، عزت و استمرار افتخارات بیشتر را مسئلت دارم.

وی در پایان‌عملکرد ملی‌پوشان کشتی آزاد را نمادی از احترام به پرچم و انگیزه‌بخش نسل‌های آینده دانست و تأکید کرد:  ملی‌پوشان تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از هر پیروزی، با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران‌نشان دادند که افتخاراتشان تنها دستاورد ورزشی نیست، بلکه تجلی عشق به میهن و ارادت به نماد هویت ملی است. این رفتار باشکوه که همواره با برافراشتن پرچم همراه شد، الهام‌بخش شور و شعف در میان مردم و نمادی از همبستگی، غیرت و تعهد فرزندان ایران‌زمین به ارزش‌های میهنی بود. فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همواره در کنار ورزشکاران خواهد بود تا مسیر تداوم این افتخارات جهانی بیش از پیش هموار گردد.

برچسب ها: کشتی ، فراکسیون ورزش مجلس
خبرهای مرتبط
عضو فراکسیون ورزش در گفت‌‎وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
حوزه ورزش نیازمند حمایت مالی بیشتری است
زنگ تعامل سازنده در بهارستان برای ورزش کشور به صدا درآمد
کوهپایه‌زاده: ورزش جانبازان و توان‌یابان از نظر بودجه با عقب‌ماندگی مواجه است
فراکسیون ورزش مجلس: ساختار باشگاه استقلال را اصلاح کنید
دیدار استفان فوکس با اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس؛ روزنه امید برای ورزش ایران
نقشه جدید مجلس برای اصلاح بودجه فدراسیون‌های ورزشی
دنیامالی: دولت قول تغییر سجادی تا دو هفته آینده را داد
گام ارزشمند فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی؛
شکل‌گیری اتاق فکری برای توسعه و پیشرفت ورزش کشور
جلسه معاون وزیر ورزش و جوانان با رییس و نواب رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی
برگزاری جلسه مشترک روسای فدراسیون‌های ورزشی با دنیامالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش اتحادیه جهانی از بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
استقلال - الوصل امارات/ آزمون سخت آبی پوشان در نخستین گام
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
طارمی، سلاح ویژه المپیاکوس در شروع اروپایی
پیروزی اینترمیامی مقابل سیاتل با درخشش لیونل مسی و جوردی آلبا + فیلم
برنامه روز ششم والیبال قهرمانی جهان
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم
رکورد جدید کیلیان امباپه در رئال مادرید
ابراز امیدواری هافبک الوصل به شکست استقلال در آسیا
آخرین اخبار
واکنش مجری تلویزیون به سلام نظامی امیرحسین زارع پس از قهرمانی در مسابقات جهانی
کارنامه حریف استقلال در مقابل تیم‌های ایرانی
قهرمانی فراتر از ورزش؛ نماد عشق به میهن و هویت ملی
در تورنمنت شگفتی‌ها، دست کم گرفتن حریفان ممنوع!
ابراز امیدواری هافبک الوصل به شکست استقلال در آسیا
طارمی، سلاح ویژه المپیاکوس در شروع اروپایی
اخراج سرمربی بنفیکا بعد از شکست تاریخی به نماینده آذربایجان/ مورینیو در راه است
صعود صالحی و یاحقی به مرحله نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
درخشان مثل‌ ام‌باپه/ تقدیم اولین برد به آلونسو
گزارش اتحادیه جهانی از بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
رکورد جدید کیلیان امباپه در رئال مادرید
برنامه روز ششم والیبال قهرمانی جهان
پیروزی اینترمیامی مقابل سیاتل با درخشش لیونل مسی و جوردی آلبا + فیلم
برتری الهلال مقابل الدحیل با درخشش تئو هرناندز
حاجی‌عیدی: از هواداران سپاهان بابت شکست عذرخواهی می‌کنم
نویدکیا: برابر الحسین اردن بدشانسی آوردیم/ باید در ادامه بهتر بازی کنیم
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم
استقلال - الوصل امارات/ آزمون سخت آبی پوشان در نخستین گام
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵