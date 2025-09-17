باشگاه خبرنگاران جوان - فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با صدور پیامیقهرمانی غرورآفرین دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی کرواسی را به ملت شریف ایران، ورزشکاران سرافراز و خانوادههای آنان تبریک گفت.
در این پیام که توسط مسعود روشنی دبیر هماهنگی کمیتههای ورزشی فراکسیون اعلام شد آمده است: قهرمانی شایسته تیم ملی کشتی آزاد پس از ۱۲ سال، که ششمین قهرمانی تاریخی ایران در جهان را رقم زد، جلوهای از ایمان، غیرت و تلاش خستگیناپذیر فرزندان این سرزمین است. ملیپوشان کشتی آزاد با ایمان و همت بلند، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز میدانهای جهانی به اهتزاز درآوردند و موجی از شور، تهییج و غرور ملی را در جامعه ایجاد کردند.
روشنی در ادامه افزود: این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد، کادر فنی و مدیریتی، خانوادههای گرانقدر آنان و ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه دلاورمردان میهن، سلامتی، عزت و استمرار افتخارات بیشتر را مسئلت دارم.
وی در پایانعملکرد ملیپوشان کشتی آزاد را نمادی از احترام به پرچم و انگیزهبخش نسلهای آینده دانست و تأکید کرد: ملیپوشان تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از هر پیروزی، با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایراننشان دادند که افتخاراتشان تنها دستاورد ورزشی نیست، بلکه تجلی عشق به میهن و ارادت به نماد هویت ملی است. این رفتار باشکوه که همواره با برافراشتن پرچم همراه شد، الهامبخش شور و شعف در میان مردم و نمادی از همبستگی، غیرت و تعهد فرزندان ایرانزمین به ارزشهای میهنی بود. فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همواره در کنار ورزشکاران خواهد بود تا مسیر تداوم این افتخارات جهانی بیش از پیش هموار گردد.