باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سپیدکوه که از غرب شهر خرم آباد آغاز می‌شود به طول حدود دویست کیلومتر تا شرق شهر کرمانشاه امتداد دارد.

مساحت سفید کوه خرم آباد هفت هزار و ۳۰ هکتاراست که نخستین بار در سال ۱۳۴۷ به عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تحت حفاظت قرار گرفت.

این منطقه دارای ۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری است که بلوط ایرانی، بلوط دارمازو، پسته وحشی، گیلاس وحشی از جمله گیاهان شاخص این منطقه هستند.

همچنین پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، بز پازن، گربه وحشی، رودک، تیهو از جمله جانواران نادری هستند ک در این منطقه وجود دارند.

این کوه با ارزش و استثنایی نسبت به همه کوه‌های ایران شرایط بهتر و مساعد تری برای زیستگاه جانداران وحشی دارد چراکه آب و هوای معتدلی دارد که در همه فصول سال برای زندگی مساعد است.

همچنین پوشش جنگلی و گیاهی و بوته هاو درختچه‌های انبوه و فراوان آن خوراک دوره سخت برفی و یخی زمسنانهارا برای جانوران وحشی تامین می‌کند.

شرایط زمین ساختاری سپید کوه به گونه‌ای است که غار‌های متعددی در آن وجود داردو شاید هنوز تعداد زیادی غار‌های کشف نشده در دل صخره‌های سپید کوه موجود باشد که نیازمند مطالعات غارشناسی هستند.

تمام سراب‌های داخل شهر خرم آباد و سراب‌هایی مثل سراب چنگایی، سراب چگنی، سراب دوره، سراب غُلغُله، سراب قنبر در شرق کرمانشاه، سراب سرداب، سراب تلخاب و سراب سقا و صد‌ها چشمه کوچک و بزرگ از دل صخره‌های این کوه جاری است.

دو رشته قنات در دامنه سپید کوه جاری است که یکی از ان‌ها به نام قنات ' کَهله ' در دشت کهله بالاتر از دشت میش آخور دوره چگنی جاری است و دیگری سراب رفتخوان است که به غلط سراب خوانده شده است.

این سراب در حقیقت قناتی باستانی از زمان هخامنشیان است که در دامنه سپیدکوه حفره شده و دارای بیش از صد رشته چاه است که اثار ان‌ها قابل رویت است.

همچنین گونه‌های با ارزشی از قبیل گوزن زرد و دراج و لاشخور و کرکس در سپید کوه زندگی می‌کرده‌اند که اکنون نسل آنها منقرض شده است.

در دامنه‌های سپید کوه و دره‌های مختلف ان دشت‌های جنگلی با درختان بلوط تناوری وجود دارد که عمر آنها بیش از چهارصد سال است.

دشت جنگلی وسیعی در دامنه‌های جنوبی سپید کوه به طول حدود بیست کیلومتر و عرض حدودپنچ کیلومتر با درختان بلوط کهنسال و تنومند وجود دارد.

در ارتفاعات بلند این کوه قارچ‌های خوراکی با وزن بیش از پنچ کیلو گرم می‌رویند که منبع غذایی بسیار قابل توجهی است.

وجود پوشش گیاهی مناسب و انواع گیاهان خوراکی و دارویی باعث شده انواع پرندگانی مثل کبک، تیهو، کبوتر جنگلی، سمور و انواع متنوع خزندگان بخصوص مار‌های رنگارنگ، خوک وحشی، خرگوش، روباه، گرگ و ... در این مناطق زندگی کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت:درحال حاضر در منطقه حفاظت شده سفید کوه شش پاسگاه محیط بانی وجود دارد.