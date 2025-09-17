مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از اتصال ۸ هزار مشترک جدید مازندرانی به شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری در دولت چهاردهم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران گفت: با همت و تلاش اپراتورهای متعهد، عملیات حفاری و فیبرکشی در شهرهای خرمآباد تنکابن، آکند ساری، رستم کلای بهشهر و امیرکلای شهرستان بابل به اتمام رسیده در طی یکسال گذشته در دولت چهاردهم به بهره برداری رسید.
او در ادامه با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در جهت تسریع در اتمام پروژه فیبر نوری شهرهای غرب مازندران با اپراتورهای متعهد این پروژه افزود: شهرهای رامسر، کتالم، سادات شهر و نوشهر بالغ بر ۸۰ درصد پروژه انجام گردیده و مابقی این طرح نیز در حال انجام است.
اعزی گفت: در این طرح سه شهر بهشهر، تنکابن، کلارآباد و شیرود نیز در مراحل اجرایی این پروژه قرار دارند و پیگیری لازم به منظور تسریع در ادامه اجرا و صدور مجوزات لازم توسط شهرداریهای مربوطه نیز صورت گرفته است.
او در ادامه ضمن اعلام اینکه تاکنون به میزان ۱۰۰۰ کیلومتر حفاری و ۱۳۰۰ کیلومتر فیبرکشی در پروژه فیبر نوری در ۱۰ شهر استان مازندران انجام شده است، افزود: از عملیات اجرایی صورتگرفته در پروژه فیبر نوری مناطق شهری، میزان ۲۶۶ کیلومتر حفاری در طی سه ماهه اخیر (دولت چهاردهم) انجام شده و همزمان با عملیات حفاری و فیبرکشی، تعداد ۶۸۲۳ جعبه تقسیم (FAT) در خیابانها و کوچههای منتهی به منازل و کسبوکارهای این شهرها نصب شده است.
اعزی گفت: با اقدامات صورتگرفته توسط مجموعه اپراتورهای متعهد در شهرهای مختلف استان مازندران، بالغ بر ۱۳ هزار مشترک به شبکه اینترنت پرسرعت ثابت بر بستر فیبر نوری متصل شدهاند که تعداد ۸ هزار مشترک آن در طی ۶ ماه اخیر در دولت چهاردهم انجام شده است و در این حوزه رشدی قابل ملاحظه داشتهایم.
او در ادامه با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه مبنای اصلی در این پروژه باید اتصال مشترکین و مردم به این شبکه باشد، افزود: با هماهنگی از طریق اداره کل تنظیم مقررات منطقه شمال پیگیری لازم به منظور انجام اطلاعرسانی لازم توسط تیمهای بازاریابی و پشتیبانی اپراتورها به مردم شهرهای مختلف استان که امکان اتصال به شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری دارند صورت پذیرفته است و اکنون میتوان گفت که سهم اتصال منازل و کسبوکارها را در استان مازندران در طی ۶ ماه اخیر رشدی ۲ برابری داشته است.
اعزی گفت: پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسبوکارها هم اکنون در ۱۰ شهر ساری، قائمشهر، آمل، نوشهر، تنکابن، رامسر، جویبار، رستمکلا، خرمآباد، شیرود و کلارآباد در حال انجام است و با پیگیری مخابرات منطقه مازندران نیز مقرر شد بابت اجرای این پروژه در شهرهای شیرگاه، پل سفید و سورک نیز اقدامات لازم در خصوص انجام طراحی شبکه و همچنین انعقاد تفاهم نامه با شهرداریهای مربوطه صورت پذیرفته و عملیات اجرایی آن رسماْ آغاز گردد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در خاتمه با بیان اینکه با اجرای این طرح سرعت اینترنت مشترکین تا یکصد برابر سرعت فعلی افزایش مییابد، افزود: مردم میتوانند برای استفاده از این ظرفیت به سامانه iranfttx مراجعه و در صورت قرار داشتن محل مورد نظر آنها در نقشه موجود تحت پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها قرار گرفته است درخواست خود را جهت دریافت این خدمات و اقدامات بعدی در این سامانه ثبت نمایند.