به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از عرصه‌های ملی سمنان با بیان اینکه یک‌هزار و ۵۰۲ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های ملی طی سال ۱۴۰۴ رخ داد، افزود: بیشترین وسعت آتش‌سوزی در اراضی ملی از فروردین تا کنون مربوط به عرصه‌های مرتعی بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: آتش سوزی یکی از خسارت‌بارترین اتفاقاتی است که برای عرصه‌های جنگلی و مرتعی رخ می دهد و فرهنگ‌سازی و دغدغه‌مندی شهروندان در زمینه حفاظت از عرصه‌های ملی در پیشگیری موثر است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود هر گردشگر در قبال لذت بودن در طبیعت،‌ خود را در حفاظت از طبیعت نیز مسوول بداند و عوامل احتمالی آتش‌افروزی را پس از حضور در طبیعت بشناسد و آن را از بین ببرد.

سرهنگ ذکریایی با اشاره به نقش رسانه در آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای حفظ عرصه های منابع طبیعی، گفت: انتظار می‌رود رسانه‌ها بیش از پیش در زمینه تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های ملی همراهی کنند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای روستاییان، عشایر و گردشگران به طور مستمر برای پیشگیری و مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع‌طبیعی همواره مدنظر این سازمان است.