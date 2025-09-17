دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که در دیدار با محمد بن سلمان بر افزایش همکاری‌های دو کشور تاکید شد، گفت: همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و عربستان در قالبی سازمان یافته‌تر گسترش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه سفر به ریاض در گفت‌وگویی درباره دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، گفت: در این دیدار در زمینه همکاری‌های اقتصادی بحث و گفت‌و‌گو شد، زیرا سطح روابط اقتصادی دو کشور پایین است لذا بعضی از موانع باید رفع شود، همچنین در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای رایزنی‌هایی صورت گرفت و بحث شد که چه اقداماتی برای ثبات منطقه می‌توان در نظر گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در دیگر حوزه‌ها، افزود: همچنین همکاری‌های دفاعی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد که این کار‌ها در قالب گروه‌هایی دنبال بشود انشالله در آینده شکل سازمان یافته‌تری پیدا می‌کند.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اتفاقات قطر یک تغییر نگاه و تغییر راهبرد در کشور‌های عربی و مقامات آنان ایجاد شده است، تصریح کرد: بله، البته دوستان عربستان از قبل هم دید نسبتا روشنی نسبت به این تحولات داشتند ولی هم اکنون خیلی واضح‌تر شده است یعنی کشور‌های مختلف منطقه حس می‌کنند آن مسیری که ایران هم از قبل معتقد بود یک عنصر ماجراجو در منطقه نمی‌گذارد ثبات در منطقه به وجود بیاید، شکل عینی تری به خودش گرفته است.

