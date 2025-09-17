کمیته استیناف رأی کمیته انضباطی درباره جریمه نقدی یحیی گل‌محمدی، ساسان انصاری و ابوالفضل رزاق‌پور را تأیید کرد، اما حامد لک و سینا اسدبیگی تبرئه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون فوتبال؛ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به بررسی اعتراض باشگاه فولاد خوزستان نسبت به حکم کمیته انضباطی پرداخت. پیش‌تر در این حکم، یحیی گل‌محمدی سرمربی فولاد و بازیکنان این تیم شامل ساسان انصاری، سینا اسدبیگی، حامد لک و ابوالفضل رزاق‌پور به دلیل «نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع علیه داور دیدار فولاد و چادرملو اردکان» هر کدام به پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.

در بررسی مجدد پرونده، کمیته استیناف اظهارات یحیی گل‌محمدی، ساسان انصاری و ابوالفضل رزاق‌پور را فاقد مبنا و کذب دانست و تخلف آنها را محرز اعلام کرد. بر همین اساس، اعتراض این افراد مردود و رأی بدوی عیناً تأیید شد.

با این حال، در خصوص اظهارات حامد لک و سینا اسدبیگی، کمیته استیناف اعلام کرد که صحبت‌های آنها صرفاً جنبه انتقادی داشته و فاقد وصف مجرمانه است؛ بنابراین اعتراض در این بخش پذیرفته شد و حکم بر برائت این دو بازیکن صادر شد.

برچسب ها: کمیته استیناف ، فدراسیون فوتبال
