تیم‌های نیرو زمینی و سایپا این هفته در رقابت‌های لیگ دسته اول به مصاف هم می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های لیگ آزادگان دسته اول فوتبال کشور این هفته نیز برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم‌های نیروزمینی و سایپا به مصاف هم می‌روند.

تیم فوتبال نیروزمینی در پوستر قبل از بازی تصویری از یک تانک را منتشر کرد که روی یک پراید هدفگیری کرده است و همین موضوع باعث واکنش باشگاه سایپا به پوستر این بازی شد و با پیامی در فضای مجازی پاسخ این اقدام نیرو زمینی را داد.

باشگاه سایپا نوشت: «زمین فوتبال جای گل زدنه نه جای تانک».

این پوستر هم در بازی‌های لیگ دست اول در نوع خود جالب توجه بود و احتمالا به حساسیت‌های این بازی افزوده خواهد شد.

پوستر تیم فوتبال نیروی زمینی

پوستر تیم فوتبال سایپا

برچسب ها: تیم فوتبال سایپا ، تیم فوتبال نیروی زمینی ، لیگ آزادگان ، لیگ دسته یک
خبرهای مرتبط
عنایتی: هدف ما صعود به لیگ برتر است
مدیرعامل باشگاه سایپا:
رای مصلحتی از سوی کمیته انضباطی صادر شد/ به فیفا شکایت خواهیم کرد
محمود فکری سایپا را نقره داغ کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
بررسی نمودار افتخارات جهانی کشتی در دوره‌های مختلف مدیریت + فیلم
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
آخرین اخبار
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
خط و نشان حریف بعدی استقلال در آسیا با ۴ گل/ استقلال تاجیکستان هم مقابل النصر گلباران شد
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
پیروزی لهستان و آمریکا مقابل حریفان/ ژاپن با برد نیز حذف شد
کارت بازی آلوز برای لیگ قهرمانان آسیا صادر شد
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
مشکل روادید برای حضور در جام جهانی رفع شد
لوئیس هیملتون: نباید به نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم + عکس
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
رکورد ملی شنای ۱۰۰ متر قورباغه شکسته شد
محمدرضا حسینی به آلومینیوم اراک پیوست + عکس
تیم ملی بسکتبال سه نفره مقابل لهستان شکست خورد
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
بررسی نمودار افتخارات جهانی کشتی در دوره‌های مختلف مدیریت + فیلم
محرومیت چند جلسه‌ای در انتظار کارواخال
حریفان فرنگی کاران ایرانی مشخص شدند
صعود تیم ملی بسکتبال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا
والیبال قهرمانی جهان؛ پیاتزا: برخی فکر می‌کردند در گروه آسانی هستیم
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر/ غیبت نورافکن مقابل تراکتور و رضاییان برابر پیکان
شکست تیم ملی بسکتبال سه نفره در اولین گام جام جهانی چین