باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های لیگ آزادگان دسته اول فوتبال کشور این هفته نیز برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم‌های نیروزمینی و سایپا به مصاف هم می‌روند.

تیم فوتبال نیروزمینی در پوستر قبل از بازی تصویری از یک تانک را منتشر کرد که روی یک پراید هدفگیری کرده است و همین موضوع باعث واکنش باشگاه سایپا به پوستر این بازی شد و با پیامی در فضای مجازی پاسخ این اقدام نیرو زمینی را داد.

باشگاه سایپا نوشت: «زمین فوتبال جای گل زدنه نه جای تانک».

این پوستر هم در بازی‌های لیگ دست اول در نوع خود جالب توجه بود و احتمالا به حساسیت‌های این بازی افزوده خواهد شد.