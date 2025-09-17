باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک گزارش جهانی جدید نشان می‌دهد که مراکز تحقیقاتی آمریکایی «کمترین شفافیت را در جهان» دارند، زیرا «در افشای حامیان مالی خود عقب هستند».

سازمان «On Think Tanks» این نظرسنجی را از ۳۳۵ مرکز تحقیقاتی از بیش از ۱۰۰ کشور انجام داده است. این گزارش نشان داد که تنها ۳۵ درصد از مراکز تحقیقاتی در آمریکای شمالی (که بیشتر آنها در آمریکا هستند) و در پاسخ به این نظرسنجی، منابع مالی خود را افشا می‌کنند.

در مقابل، طبق این گزارش، ۶۷ درصد از مراکز تحقیقاتی آسیایی و ۵۸ درصد از مراکز تحقیقاتی آفریقایی، منابع مالی خود را افشا می‌کنند.

یکی دیگر از یافته‌های کلیدی این گزارش، کاهش خوش‌بینی به رشد بخش مراکز فکری است، به طوری که ۴۶ درصد از مراکز اعلام کردند که وضعیت سیاسی در کشورشان طی سال گذشته تاثیر منفی داشته است.

بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از مراکز فکری مورد بررسی نیز نسبت به کمبود منابع مالی جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.

افزایش پنهان‌کاری

مجله «Responsible Statecraft» وابسته به «مؤسسه کویینسی» در تفسیر این نتایج تاکید کرد که شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه شفافیت مالی مراکز تحقیقاتی «به سمت پنهان‌کاری بیشتر پیش می‌رود» و دو دلیل برای این امر ذکر کرد: اتکا به منافع خصوصی و ترس از انتقام سیاسی.

در مورد اتکا به منافع خصوصی، این مجله اشاره کرد که گزارشی از مؤسسه کویینسی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم مراکز اصلی سیاست خارجی «هیچ اطلاعاتی درباره حامیان مالی خود فاش نمی‌کنند»، و دلیل آن همین مسئله است.

این مجله افزود که ۵۰ مرکز تحقیقاتی بزرگ آمریکایی، تنها در پنج سال گذشته، حداقل ۱۱۰ میلیون دلار از دولت‌های خارجی و ۳۵ میلیون دلار از شرکت‌های پیمانکار دفاعی دریافت کرده‌اند.

با وجود اینکه این مؤسسات «نهاد‌هایی بی‌طرف و مستقل» معرفی می‌شوند، اما اتکا به منافع خصوصی «می‌تواند به خودسانسوری و حذف دیدگاه‌ها منجر شود.»

در همین راستا، این مجله به مطالعه‌ای در زمینه تحقیقات سلاح‌های هسته‌ای اشاره کرد که تایید می‌کند «بزرگ‌ترین حامیان مالی نفوذ قابل توجهی بر تحول بازار ایده‌های سیاست خارجی دارند، زیرا بر نوع سؤالات مطرح شده و محیط‌های تخصصی که می‌توانند رشد کنند، تاثیر می‌گذارند.»

ترس از انتقام سیاسی

در مورد «ترس از انتقام سیاسی»، این مجله گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و معاونش، جی. دی. ونس، اشاره کرده‌اند که «کاخ سفید گروه‌های چپ‌گرا و حامیان مالی آنها را هدف قرار خواهد داد»، در پاسخ به کشته شدن چارلی کرک.

این مجله همچنین اشاره کرد که «مرکز پیشرفت آمریکا»، یک مرکز تحقیقاتی اصلی چپ‌میانه با درآمد سالانه ۴۶ میلیون دلار، به دلیل ترس از هدف قرار گرفتن توسط دولت ترامپ، «یک اقدام پیشگیرانه موقت» اتخاذ کرده و «منابع مالی خود را فاش نمی‌کند.»

کاهش بودجه

علاوه بر این، مجله «Responsible Statecraft» نگرانی مراکز فکری در مورد کمبود منابع مالی جدید را به «کاهش بودجه دولت آمریکا» نسبت داد.

در این زمینه، به اعلام مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در ماه مارس گذشته اشاره کرد که ۸۳ درصد از برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) را لغو کرده و مسئولیت ابتکارات باقی‌مانده را به وزارت خارجه واگذار کرده است.

این مجله توضیح داد که این تصمیم بر مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان که برای تحقیقات سیاستی خود به بودجه USAID وابسته بودند، تاثیر گذاشته است.

همچنین، دولت ترامپ بودجه «مرکز ویلسون» و «مؤسسه صلح آمریکا» را نیز کاهش داده است؛ این دو مرکز تحقیقاتی توسط کنگره تاسیس شده‌اند و به ترتیب از سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۸۴ فعالیت می‌کنند.

در مواجهه با این وضعیت، جمع‌آوری کمک مالی «فوری‌ترین چالش» است که در حال حاضر بخش مراکز تحقیقاتی با آن روبروست، به طوری که ۷۱ درصد از مراکز تحقیقاتی به آن به عنوان یک شکاف اصلی در توانمندی‌های خود اشاره کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۶۶ درصد بود.

این وضعیت بسیاری از مراکز تحقیقاتی را وادار خواهد کرد که «برای پر کردن شکاف‌های مالی آمریکا، به منابع دیگری، به ویژه شرکت‌های خصوصی و دولت‌های خارجی که مایل به اهدای میلیون‌ها دلار با هدف تاثیرگذاری بر تحقیقات مراکز تحقیقاتی هستند، روی آورند.»

این مجله پیش‌بینی می‌کند که این منابع «احتمالا با شرایطی، چه آشکار و چه ضمنی، همراه خواهند بود.»

منبع: المیادین