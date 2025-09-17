ملی پوش تیم اسکیت سرعت ایران به مقام سوم بخش جوانان در مسابقات قهرمانی جهان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان مسابقات ماده ۱۰۰ متر اسکیت سرعت قهرمانی جهان که در بیداهه چین در حال برگزاری است ایران صاحب یک مدال برنز شد.

در جریان این رقابت‌ها، تیم ایران دارای چهار نماینده به نام‌های میلاد صالحی، محمد سروش‌مهر، امیرمهدی یاحقی و محمد امین صمیمی‌فر بود.

میلاد صالحی که مرحله مقدماتی و یک چهارم نهایی را با موفقیت پشت سر گذاشته بود، در مرحله نیمه‌نهایی و در گروه سوم ماده ۱۰۰ متر به رقابت پرداخت. این ورزشکار در رقابت با گوزمن از اسپانیا و پیرگیگلی از ایتالیا به رکورد ۱۰/۰۶۴ دست پیدا کرد و با شایستگی تمام به عنوان سوم گروه خود دست پیدا کرد و از حضور در مرحله نهایی و فینال بازماند.

محمد سروش‌مهر دیگر نماینده کشورمان پس از درخشش در مرحله مقدماتی، در گروه هفتم مرحله یک چهارم نهایی که با گوزمن اسپانیایی در داخل یک گروه قرار گرفته بود پس از این ورزشکار و با ثبت رکورد ۱۰.۱۴۳ به عنوان نفر دوم این گروه رسید و از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

امیرمهدی یاحقی در ادامه درخشش خود پس از اینکه مرحله مقدماتی و یک چهارم نهایی را هم با صدرنشینی به اتمام رساند، در این مرحله به رقابت پرداخت. او که در گروه دوم با ورزشکارانی از کشورهای چین‌تایپه و فرانسه همگروه بود، توانست با ثبت زمان ۱۰.۰۲۲ با پیشی گرفتن از ۲ ورزشکار دیگر ضمن عبور از خط پایان به عنوان نفر نخست به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کند. وی در این مرحله با 2 ورزشکار شاخص و صاحب نام از کشورهای کلمبیا و چین‌تایپه که جزو مدعیان و از اصلی‌ترین رقبای او محسوب می‌شدند، به رقابت پرداخت.

یاحقی در این رقابت زمان ۱۰/۱۰۵ ثانیه را به ثبت رساند و در بین 3 شرکت کننده در این گروه به مقام نخست رسید، تا برای نخستین بار در تاریخ اسکیت، یک ورزشکار ایرانی به فینال رقابت‌ها صعود کند.

در پایان رقابت‌های فینال، یاحقی به جایگاه سوم دست پیدا کرد تا برای نخستین بار در تاریخ اسکیت سرعت، ایران را صاحب مدال برنز کند.

محمدامین صمیمی‌فر دیگر نماینده کشورمان هم پس از اینکه با صدرنشینی وارد مرحله یک چهارم نهایی شد، در این مرحله و جمع 15 نفر برتر در گروهی که ورزشکارانی از کشورهای ایتالیا و فرانسه‌ حضور داشتند، توانست رکورد ۱۰.۳۷۳ را به ثبت برساند و پس از ورزشکار کشور ایتالیا نفر دوم گروه خود شود اما نتوانست به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه پیدا کند.

بدین ترتیب کاروان ایران با کسب مدال برنز یاحقی به کار خود در ماده ۱۰۰ متر پایان داد.