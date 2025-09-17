سال هاست گره کوری به درمانگاه نیمه تمام الهادی افتاده که خیال باز شدن ندارد این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی قم هم اهتمامی برای شفاف شدن وضعیت این ساختمان نیمه کاره ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس حیدری_ درمانگاه الهادی قم که از عمر آن بیش از دو دهه می‌گذرد همچنان نمونه بارزی از بی تدبیری وبی توجهی مسئولین استانی است.

این درمانگاه که در منطقه خاکفرج واقع است؛ قرار بود زمانی آلامی برای درد‌های مردم این منطقه باشد وسهولت درمان را برای آنها تسریع کند حالا بعد از گذشت دو دهه برای ساکنین این منطقه آیینه دقی شده است.

درمانگاه الهادی در ابتدا با کاربری بیمارستان تنها به مرحله ساختمان نیمه کاره رسید؛ آنچه که هر روز مردم آن منطقه می‌بینند ساختمان متروکه‌ای است که در پیچ وخم تغییرات مسئولان وعده وعید‌های بی شمار، نمادی از ناکارآمدی مدیریتی به شمار می‌رود.

هرچند زمستان ۱۴۰۳ خبرنوید بخش تکمیل درمانگاه الهادی سوژه رسانه‌ها شد، اما ماه هاست سکوت خبری بر این درمانگاه ناتمام سایه انداخته است.

در ابتدا مرکز الهادی که از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه به مرکز خدمات حوزه واگذار شده بود در ادامه برای سامان دهی وتکمیل، کاربری ۱۰ ساله درمانگاه الهادی از حوزه علمیه به دانشگاه علوم پزشکی قم واگذار شد، اما تاکنون شاهد اقدام موثری برای بهره برداری این مرکز درمانی نبودیم.

خوابی که مسئولان برای درمانگاه الهادی قم پارسال دیده بودند چیزی شبیه رویای کاذب بود تا صادقه! آن هم با وعده وعید‌های فراوان استقرار و راه اندازی ۳۰۰ یونیت دندانپزشکی به عنوان بزرگترین مرکز جامع دندانپزشکی استان! اما همچنان این مرکز درمانی نیمه تمام در سایه بلاتکلیفی به سر می‌برد.

آنچه قابل توجه است درمانگاه الهادی قم به عنوان یکی از طرح‌های شاخص درمانی قم برای خدمت رسانی به اقشار محروم جامعه، قرار بود با وعده مسئولان به یکی از قطب‌های توریسم درمانی استان تبدیل شود، اما حالا با گذشت بیش از دو دهه از عمر این ساختمان بی جان، تا کنون اقدام موثری برای تکمیل ساخت این مرکز درمانی صورت نگرفته است تا به چرخه درمان استان افزوده شود.

با توجه به پیگیری‌های مکررباشگاه خبرنگاران جوان از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان پاسخ روشنی درباره مطالبه به حق مردم برای تکمیل این مرکز درمانی داده نشده است.

امیداواریم مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم درباره شفاف سازی نسبت به آینده این مرکز درمانی نیمه تمام اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و از ارائه پاسخ‌های مبهم پرهیزکنند.