باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مراد الدلنسی، خبرنگار شبکه المیادین در تونس، از عرشه یکی از کشتیهای «ناوگان بینالمللی صمود» تاکید کرد که شرکتکنندگان در این ناوگان «از تهدیدات رژیم تروریستی اسرائیل نمیترسند» و بر ادامه مسیر خود تا آخرین نقطهای که در این ماموریت انسانی قابل دسترسی است، اصرار دارند.
الدلنسی افزود که کشتیها هنوز در آبهای تونس در نزدیکی استان نابل قرار دارند و توضیح داد که تاخیر ایجاد شده به دلیل شرایط جوی است، «در حالی که روحیه همه شرکتکنندگان بالاست».
او همچنین اشاره کرد که حدود ۷۰ کشتی در این ناوگان شرکت دارند، در حالی که ۱۷ کشتی دیگر در ایتالیا منتظر پیوستن به آن هستند.
در پایان ماه اوت گذشته، کاروانی از کشتیهای این ناوگان از بندر بارسلونای اسپانیا حرکت کردند و به دنبال آن کاروان دیگری در اول سپتامبر از بندر جنوا در شمال غربی ایتالیا به راه افتاد.
در ۷ سپتامبر، کشتیهایی از اسپانیا و ایتالیا به عنوان بخشی از «ناوگان صمود» از سواحل تونس به سمت غزه حرکت کردند تا محاصره اعمال شده بر غزه از سوی اسرائیل را بشکنند و یک کریدور بشردوستانه برای رساندن کمک به فلسطینیهای گرسنه باز کنند.
این اولین باری است که این تعداد زیاد کشتی با هم به سمت غزه حرکت میکنند. رژیم صهیونیستی پیش از این کشتیهای انفرادی را که به سمت نوار غزه میرفتند، توقیف کرده است.
از دوم مارس، رژیم صهیونیستی تمام گذرگاههای منتهی به غزه را بسته و از ورود هرگونه غذا، دارو یا کمکهای بشردوستانه به نوار غزه جلوگیری کرده است. این امر، علیرغم انباشت کامیونهای کمکرسانی در مرزهای نوار غزه، این منطقه را در قحطی فرو برده است.
منبع: المیادین