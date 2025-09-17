رئیس‌جمهور خطاب به کارشناسان اقتصادی گفت: انتظار داریم که بهترین راهکار‌های بهینه کردن هزینه‌ها بدون ایجاد نارضایتی و مشکل را به دولت ارائه دهید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز -سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴- در نشستی ۳ ساعته با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی، به بررسی راهکار‌های آنان برای حل مشکلات اصلی اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، تورم، ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری پرداختند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به تایید همه کارشناسان اقتصادی، تورم و کسری بودجه مهمترین مشکل اقتصاد کشور و مدیریت آنها گام اول دولت در مسیر اصلاحات اقتصادی است، اظهار داشت: دولت مصمم به رفع ریشه‌ای این مشکلات است و نشست اخیر دولت و مجلس نیز بر بررسی همین مسئله متمرکز بود. در وهله نخست به دنبال این هستیم، این اصلاحات در آن بخش‌هایی که در حیطه اختیار، مسئولیت و مدیریت خود ماست، انجام شود.

پزشکیان یکی دیگر از دلایل برگزاری این نشست را تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی بر سر اولویت‌سنجی اصلاح بخش‌های مختلف و کیفیت و چگونگی این اصلاحات عنوان کرد و افزود: عموم بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت زیان‌ده هستند. انتظار ما از شما این است که درباره چگونگی اصلاح عملکرد، واگذاری یا حداقل واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها به ما راهکار ارائه دهید. محور تلاش دولت ارتقای بهره‌وری در تمام زمینه‌ها است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکی از راهکار‌های جدی اصلاحات اقتصادی، اصلاح هدفمند شیوه‌های توزیع یارانه با هدف بهره‌مندی حداکثری مصرف کننده نهایی از آن است، تصریح کرد: توزیع یارانه‌ها به شکل فعلی صرفا باعث هدر رفت منابع ارزشمند و محدود کشور می‌شود؛ البته دولت قطعا هر تصمیم و برنامه‌ای را با لحاظ جمیع جهات و آثار و تبعات احتمالی آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و تمهید اقدامات مکمل اجرا خواهد کرد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی گلایه می‌کنند که چرا بنده این مسائل را مرتب تکرار می‌کنم، بنده از آنها می‌پرسم که آیا اینکه در گذشته این مشکلات کتمان شد و بیان نشد، کمکی به حل آنها کرد! بنده با اطمینان و اعتقاد به اینکه همه این مشکلات راه‌حل دارند و بیش از یک راه‌حل هم دارند، این مشکلات را بیان می‌کنم تا برای رفع آنها آگاهی و اراده ایجاد شود. اساسا حفظ اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی در گرو حل مشکلات است، لذا نباید مرعوب جوسازی‌ها شویم.

پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در جلب مشارکت و کمک دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در حل مسائل اظهار داشت: امروز دانشگاه‌های نسل چهارم اساسا بر محور کمک به حل مشکلات و تامین نیاز‌های جامعه فعالیت می‌کنند و ما نیز باید مسائل را به دانشگاه‌ها واگذار کنیم و بر اساس نسخه‌های عملیاتی شما، رفع مشکلات بخش‌های متناسب جمعیتی را به دانشگاه‌ها واگذار خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با اعلام آمادگی برای برگزاری مستمر و منظم چنین نشست‌هایی، تصریح کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی وقتی موثرتر خواهد بود که کارشناسان هر حوزه اعم از مالیاتی، بانکی، ساختاری، خدمات عمومی و ... در کارگروه‌های تخصصی به بحث بنشینند و جمع‌بندی مباحث کارگروه‌ها به دولت ارائه شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تلاش داریم که در تنظیم بودجه سال آینده تا آنجا که ممکن است هزینه‌ها را مدیریت کنیم، گفت: از شما انتظار داریم که بهترین راهکار‌های بهینه کردن هزینه‌ها بدون ایجاد نارضایتی و مشکل را به دولت ارائه دهید. همچنین با توجه به تلاش‌های دولت و بهبود وضعیت روابط با همسایگان و کشور‌های دوست، راهکار‌های بهبود تجارت خارجی را نیز به دولت ارائه کنید. دولت در حال تلاش است تا روابط بین‌الملل کشور را به شکل مستمر بهبود بخشد و در همین راستا به دنبال مذاکره با طرف‌های مختلف برای مدیریت تنش‌ها هستیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیز به دنبال این هستیم تا با اجرای طرح‌هایی نظیر محله‌محوری و ارتقای وضعیت خدمات آموزشی و سلامت، سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم. دولت همچنین با تفویض اختیار به استان‌ها به دنبال ایجاد بستری برای افزایش مشارکت همه افراد توانمند در عرصه رفع مشکلات و کمک به اداره بهتر امور است؛ اگر این امکان فراهم شود که مردم نسبت به نتیجه تلاش خود احساس مالکیت داشته باشند، انگیزه و عزم آنها برای مشارکت اجتماعی افزایش خواهد یافت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، کارشناسان اقتصادی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر کارشناسان راهکار‌های بهینه کردن هزینه‌ها را به دولت ارائه بدهند و باز هم متأسفانه دولت عمل و اجرا نمی کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام
آقای رئیس جمهور چرا بانک صادرات کرمانشاه وام ازدواج پرداخت نمیکنه!!!!!!!
چرا قانونی باهاشون برخورد نمیکنی!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ 17 September 2025 هست لطفا بنویسید چرا سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان فروردین را پرداخت نکرده است؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آیا اطلاع دازید در بسیاری ادارات برای هر یک از مدیران، روسا، معاونین و مع الذلک، یک خودروی اجاره ای به ازای هر یک از آنها، اختصاص داده شده است تا اینها را از خانه بیاره سرکار و و بعد از اتمام کار برشون گردونند
آیا اینها نمی توانند از مترو و اتوبوس استفاده کنند!
هزینه ای که از بودجه عمومی و دولتی پرداخت میشه
میزان مصرف بنزین و ترافیکی که ایجاد می شود را خودتان حساب کنید ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران اعمال کرده است/ سوال اینجاست که پس مذاکره عراقچی و... با آمریکا، اروپا و... از سال 1392 تاکنون بابت چه بوده است. پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کارشناس زمانی نظر میده که گوش شنوا وجود داشته باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
گفت وگو از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
عملکرد ایران در مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
عملکرد عراقچی و... در مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
توافق توافق هسته ای، مذاکرات وین و... از سال 1394 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
مزدوران روسیه و چین و قطر و امارات و رانتخوران و مافیایی که بر اقتصاد و سیاست کشور چنبره زده اند اجازه مذاکرات واقعی را نخواهند داد آنها از تجربه برجام می ترسند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
بنده خداهنوزدنبال راهکاروکارشناس واینامیگرده.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، در حالی که این رفتار فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
پس کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون در برجام محکوم و متهم هستند، نه مدعی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
توکه زمان انتخابات میگفتی صدها استاد اقتصاد برنامه دادن وفلان وفلان چی شد همش دروغ بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیل جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو در ایران مرتکب جنایت جنگی و جنگی علیه بشریت شده اند و باید دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات تأسیسات هسته ای ایران را پرداخت کند.
۱۵:۲۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار باید قبل از مذاکره خسارات تأسیسات هسته ای ایران را پرداخت کند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس آقا
۱۶:۰۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
چشم همین الان
