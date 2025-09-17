باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت سوئد اعلام کرد که برای مقابله با جنگ یا بحران، ذخیره سازی ذخایر استراتژیک غذایی را آغاز خواهد کرد و ۶۵ میلیون دلار در بودجه سال جاری خود به این منظور اختصاص داده است.

پیتر کولگرن، وزیر کشاورزی سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی که از طریق کانال یوتیوب دولت سوئد پخش شد، گفت: «در استراتژی امنیت غذایی که اوایل بهار امسال ارائه کردیم، ۵۰ میلیون کرون سوئد برای ایجاد ذخایر در زنجیره تامین مواد غذایی اختصاص دادیم. اکنون ما پیش می‌رویم و منابع اضافی برای سال مالی جاری اختصاص می‌دهیم، به طوری که حدود ۶۰۰ میلیون کرون سوئد (معادل ۶۵ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۶ اختصاص خواهد یافت.»

کولگرن توضیح داد که غذا و آب آشامیدنی از عناصر حیاتی برای بقای مردم در شرایط اضطراری یا درگیری‌های مسلحانه هستند. او اشاره کرد که دولت سوئد در سال ۲۰۲۷، ۷۰۰ میلیون کرون سوئد (حدود ۷۶ میلیون دلار) و در سال ۲۰۲۸، ۸۵۰ میلیون کرون (حدود ۹۲ میلیون دلار) به این کار اختصاص خواهد داد.

وزیر افزود که سوئد اکنون «عملا شروع به ایجاد ذخایر غلات و منابع کشاورزی» خواهد کرد و توضیح داد که این منابع ممکن است شامل بذر، کود، آفت‌کش‌ها، علاوه بر سایر ملزومات ضروری در مراحل بعدی زنجیره تولید مواد غذایی باشد.

کولگرن اشاره کرد که سوئد بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ در مجموع ۶ میلیارد کرون سوئد (حدود ۶۵۰ میلیون دلار) برای این منظور سرمایه‌گذاری خواهد کرد و اجرای واقعی برنامه برای ایجاد ذخایر از سال آینده آغاز می‌شود.

این اولین بار نیست که کشور‌های اروپایی برای چنین سناریو‌هایی آماده می‌شوند. در مارس سال جاری، کمیسیون اروپا اعلام کرد که قصد دارد از شهروندان کشور‌های اتحادیه اروپا بخواهد برای تضمین بقای مستقل به مدت ۷۲ ساعت در صورت وقوع بحران، ذخیره‌ای از غذا، آب، دارو و باتری‌ها تهیه کنند.

منبع: آر تی