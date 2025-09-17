معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ۶ محصول فن آور در ارومیه رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان الیاس گندمی _ با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ۶ محصول فن آور از جمله  استابلایزر دیجیتال، سامانه مانیتورینگ هوشمند اتاق سرور، دستگاه سنجش میزان نور و طیف سنج ، نایلون تجزیه پذیر در آب، مگنت تراپی حیوانات و جلیقه هوشمند در ارومیه رونمایی و تولید انبوه در واحدهای تولید پارک علم و فناوری آذربایجان غربی آغاز شد. 

استابلایزر دیجیتال با کارکرد رفع نواسات ولتاژ ورودی و تنظیم نمودن آن، سامانه مانیتورینگ هوشمند اتاق سرور با کارکرد ثبت، ذخیره کارایی سرور و تغییرات محیطی و ارسال آن به کاربران و دستگاه سنجش میزان نور و طیف سنج  با هدف شبیه سازی نور خورشید و تنظیم آن بر اساس نیاز نوع گیاه در گلخانه ها، از جمله محصولات فن آور بودند که از آنها رونمایی شد.

نایلون تجزیه پذیر نوعی از پلاستیک بوده که برخلاف بقیه از پلاستیک‌های موجود به راحتی در اب تجزیه شده و عمر تجزیه بالا را نداشته و ماده اولیه آن از ضایعات کشاورزی تهیه شده است، مگنت تراپی حیوانات درمان ایمن و غیر تهاجمی انواع مشکلات اسکلتی و عضلانی در حیوانات بر عهده دارد و جلیقه هوشمند که  دارای گرمکن و سرد کن بوده که توانایی کار در محیط‌های مختلف اب و هوایی را به استفاده ان ارائه میدهد. در بازه زمانی زیر بیست درجه تا ۶۵ درجه بالای صفر کارایی داشته که خاصیت ضد ضربه‌ای نیز دارد دیگر سه محصول فناور بودن که در حضور معاون وزیر علوم رونمایی شدند.

حوزه فناوری آذربایجان‌غربی نیازمند سرمایه گذاری استانی و همراهی ملی است

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم رونمایی از این شش محصول در ارومیه که با حضور  فعالان حوزه فناوری آذربایجان‌غربی برگزار شد گفت: حوزه فناوری آذربایجان‌غربی نیازمند سرمایه گذاری استانی و همراهی ملی است که امیدواریم این امر با توجه به نگاه ویژه مقام عالی استان، در یک سال آینده انجام شود.

محمدنبی شهیکی افزود: در این راستا پیشنهادی برای راه اندازی ناحیه فناوری در مرکز شهر ارومیه ارائه شده که در صورت عملیاتی شدن، نتایج قابل توجهی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: باید حوزه فناوری در آذربایجان‌غربی به حوزه راهبردی توسعه تبدیل شود که این امر نیازمند برنامه‌ریزی ویژه در حوزه استانی و ملی است.

معاون وزیر علوم پارک علم و فناوری را یکی از ارکان توسعه حوزه فناوری دانست و ادامه داد: باید دانشگاه در زمینه تامین نیروی انسانی این بخش کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی آذربایجان‌غربی ظرفیت خوبی نداشته و باید ارتقاء آن در دستور کار قرار گیرد.

شهیکی یادآور شد: در حال حاضر پایه بودجه پارک‌های علم و فناوری کشور ضعیف است که برای ارتقاء این بخش برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

آغاز عملیات اجرایی دو واحد تولید محصولات فن آور در ارومیه

قبل از رونمایی از ۶ محصول فن آور با معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  عملیات اجرایی دو واحد تولید میکرو خازن های صنعتی و مجتمع تولیدی محصول دانش بنیان نیز آغاز شد.

برچسب ها: دانش بنیان ، پارک علم و فن آوری ، آذربایجان غربی ، ارومیه ، محصول فناور
