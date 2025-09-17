رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از چاپ و توزیع ۲۲ هزار جلد کتاب درسی بریل توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، گفت: هزار و ۸۹۹ دانشآموز با آسیب بینایی با هوش عادی و کم توان ذهنی در کشور وجود دارند که به کتابهای بریل نیاز دارند و برای تامین کتابهای درسی این دانشآموزان از مجموع ۱۹۴ جلد عنوان کتاب تعداد ۲۲ هزار و ۱۴۰ جلد کتاب بریل به صورت اختصاصی توسط این سازمان به چاپ رسیده و به ادارات آموزش و پرورش استثنایی استانها ارسال شده است.
به گفته وی،۴۲ عنوان کتاب صوتی به تعداد ۷۶۴ عدد لوح فشرده تکثیر و به استانها ارسال شده است.
قاسمی اظهار کرد: ثبت سفارش کتابهای درسی سایر دانشآموزان استثنایی هم شامل گروههای کم توان ذهنی، آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، جسمی حرکتی شدید، اوتیسم و چند معلولیتی از اوایل اردیبهشت آغاز شد و تاکنون ثبت سفارش حدود ۹۰ درصد از دانشآموزان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با عنایت به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی، حدود ۲۰ درصد این کتابهای چاپ شده به استانها ارسال و سایر کتابهای درسی این دانشآموزان در حال چاپ، بستهبندی و ارسال به استانها است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: با عنایت به ابلاغیه اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی کشور به توزیع کنندگان ادارات کل استانها، مقرر شدتوزیع به صورت شبانهروزی و بدون وقفه انجام شود.
منبع: وزارت آموزش و پرورش