باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - محمد ملک روز چهارشنبه در جمع کارکنان فرمانداری قروه با اشاره به آثار تحریم‌های ظالمانه بر زندگی مردم افزود: ملت شریف ایران با صبوری و ایثار فشار‌های ناشی از این شرایط را تحمل کرده‌اند و در سخت‌ترین برهه‌ها با اتحاد و همدلی مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر به کشور شدند.

ملک تأکید کرد: اگر نقشه راه رئیس‌جمهور در ایجاد همدلی و انسجام ملی به‌طور کامل محقق شود، مشکلات آینده نیز با سهولت بیشتری قابل حل خواهد بود.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: مردم بیش از ما تحت فشار هستند و وظیفه ماست که صادقانه در خدمت آنان باشیم. همچنین مدیران علاوه بر خدمت به مردم، موظف‌اند در کنار کارمندان بوده و از آنان حمایت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مطالبات و گله‌مندی‌های کارمندان به‌حق است، اما بخشی از این مشکلات ریشه در ساختار اداری و سازمانی کشور دارد که بسیاری از آنها تاریخی بوده و تنها مختص استان ما نیست.

ملک در پایان با تأکید بر لزوم پاسداشت حرمت بازنشستگان، بر استفاده از تجربیات آنان در پیشبرد امور استان تأکید کرد.