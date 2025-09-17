باشگاه خبرنگاران جوان _ سید مجید حلاج‌زاده روز چهارشنبه در بیست‌ و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان گفت: بر همین اساس از نخبگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج‌نشین درخواست می‌شود تا توجه ویژه‌ای به زادگاه‌ خود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایرانیان خارج از کشور نشان دادند که اختلافات داخلی آنها ربطی به بیگانگان ندارد و هرگاه کسی قصد جسارت به سرزمین مادریشان را داشته باشد، همه آنها یکصدا در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

مدیر مرکز ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: بسیاری از هم‌میهنان خارج‌نشین، پس از آن واقعه، برای بازگشت، حضور فعال و سرمایه‌گذاری در کشورشان اقدام کردند.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که نخبگان ایرانی و سرمایه‌گذاران اقتصادی مقیم خارج را دعوت کنیم تا به استان‌های زادگاه خود توجه ویژه داشته باشند.

حلاج‌زاده بیان کرد: در همین راستا استانداران، فرمانداران و شهرداران باید در حوزه‌های خود فهرستی از نام فرهیختگان و سرمایه‌گذاران خارج‌نشین را تهیه و معرفی کنند تا با دعوت از آنان، زمینه‌ساز نتایج ارزشمند و ثمرات عملی در کشور شوند.

ارزیابی عملکرد ادارات اصفهان با تمرکز بر تدبیر آنها

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان نیز در این نشست گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی با تمرکز بر تدبیر و دانش آنها صورت گرفته است.

محمدرضا قاسمی با ارائه گزارشی از روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان به اهمیت ایثار شهدا و نقش آنان در تضمین امنیت و استقلال کشور اشاره کرد و خدمت به مردم را وظیفه‌ای والا و افتخارآفرین دانست که نیازمند خردورزی و تکیه بر دانش و فناوری است.

وی تأکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با نگاهی علمی و آینده‌نگر، مصمم است تا تمام دستگاه‌های اجرایی را در مسیر توسعه‌ متوازن، عدالت‌محور و مردم‌محور یاری کند.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان یادآور شد: جشنواره شهید رجایی هر سال با هدف استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و این ارزیابی بر اساس دو دسته شاخص اختصاصی و عمومی انجام می‌گیرد.

وی اضافه کرد: شاخص‌های اختصاصی مربوط به فعالیت‌های تخصصی هر دستگاه و شاخص‌های عمومی ناظر بر توانمندسازی‌های مشترک همه آنهاست.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بهره‌وری، اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، ارتقاء عملکرد و بهبود کیفیت خدمات، توسعه دولت هوشمند، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت، رضایتمندی، پاسخگویی طبقه‌بندی دستگاه‌ها و ارزیابی شهرداری‌ها را بخش مهم این شاخص‌ها برشمرد.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل‌ها، دستگاه‌های اجرایی در شش گروه «زیربنایی»، «سلامت»، «اقتصادی - مالی»، «فرهنگی- آموزشی»، «تولیدی» و «عمومی - قضایی- امنیتی» طبقه‌بندی شدند.

قاسمی بیان کرد: در سال جاری ۶۷ دستگاه استان ارزیابی شدند و ۱۰ دستگاه دیگر به‌دلایل مختلف در این فرایند شرکت نکردند.

وی همچنین از آغاز ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها و شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر استان از سال گذشته خبر داد و گفت: این ارزیابی بر اساس شاخص‌های حوزه‌ نظام اداری و حکمرانی، هوشمندسازی، فنی، شهرسازی و عمرانی و خدمات انجام شده است.

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان در ادامه با تقدیر از دستگاه‌های برتر استان در محورهای مختلف، این مولفه را شامل انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه «شعار سال»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و « کارمندان دارای عملکرد برتر در دوران جنگ تحمیلی» عنوان کرد.

قاسمی با ارائه نموداری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳ نشان داد که روند امتیازات در شاخص‌های عمومی و اختصاصی همواره صعودی بوده و عملکرد دستگاه‌های استان اصفهان در مجموع بهبود یافته است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که در ماموریت‌های اختصاصی خود بهترین عملکرد را داشتند، در شاخص‌های عمومی نیز موفق‌تر بوده‌اند.

ایرنا