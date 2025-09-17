مقام تجاری اتحادیه اروپا اعلام کرد طرحی که پرداخت تعرفه را به کالا‌های اسرائیلی بازمی‌گرداند، با توجه به شرایط غزه تصمیم مناسبی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا تاکید کرد که طرح تعلیق امتیازات تجاری این بلوک برای (رژیم) اسرائیل که به تازگی پیشنهاد شده، با توجه به بحران غزه اقدامی «مناسب و متناسب» است.

او با اشاره به این طرح، گفت: «در عمل، این بدان معناست که واردات از اسرائیل به اتحادیه اروپا دسترسی ترجیحی به بازار اتحادیه اروپا را از دست خواهد داد و این کالا‌ها مانند کالا‌های وارد شده از همه کشور‌های دیگر که با ما توافق تجارت آزاد ندارند، مشمول عوارض گمرکی خواهد شد». 

این مقام اروپایی ادامه داد: «ما از اتخاذ این گام متاسفیم. با این حال، معتقدیم که با توجه به بحران انسانی جاری در غزه، این اقدام هم مناسب و هم متناسب است.»

شفچوویچ افزود که کل تجارت کالا بین اتحادیه اروپا و (رژیم) اسرائیل در سال گذشته میلادی به ۴۲.۶ میلیارد یورو رسیده است و این امر، اتحادیه اروپا را به شریک تجاری شماره یک (رژیم) اسرائیل تبدیل می‌کند.

او می‌گوید اتحادیه اروپا «معتقد است که اکنون زمان آن رسیده است که ما برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه با هم همکاری کنیم.»

کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اصلی اتحادیه اروپا امروز پیشنهاد داد که رژیم اسرائیل برخی امتیازات تجاری ویژه خود را که پیش از این داشته، از دست بدهد. طبق این پیشنهاد، مقررات ویژه‌ای که اسرائیل تحت قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا دارد به دلیل جنگ غزه معلق خواهد شد. بر این اساس، واردات کالا‌ها با تعرفه کمتر یا معافیت از برخی تعرفه‌ها به حالت تعلیق در می‌آید.

 همچنین، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشور‌های عضو خواست تا تحریم‌هایی علیه برخی شهرک‌نشینان اسرائیلی و دو وزیر راست افراطی کابینه رژیم اسرائیل (ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ) وضع شود.

به گفته اتحادیه اروپا، رژیم اسرائیل در حال «نقض شرایط اساسی» توافق‌نامه تجاری به ویژه در زمینه حقوق بشر است، زیرا اوضاع انسانی در غزه رو به وخامت می‌رود و از کمک‌رسانی به این باریکه جلوگیری می‌شود.

منبع: گاردین

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تجارت ، رژیم اسرائیل
