باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در اولین سالگرد انفجار پیجرها توسط اشغالگران اسرائیلی، خطاب به مجروحان این حمله سخنرانی کرد.

شیخ نعیم قاسم به مجروحان گفت: «شما در حال بهبودی از جراحات خود هستید و بر آنها غلبه می‌کنید. شما از آزمایش سربلند بیرون آمده‌اید و در حال پیشرفت هستید و مسیرتان امن است.»

وی افزود: «شما با بصیرت خود که برتر از بینایی است، پیش می‌روید. اشغالگران به دنبال بی‌اثر کردن نقش این مجروحان در نبرد بودند، اما آنها همچنان ادامه می‌دهند. شما در حال التیام زخم‌های خود هستید، از آنها سربلند بیرون آمده‌اید و از آزمایش سربلند بیرون آمده‌اید. شما در حالت بهبودی هستید و در جاده ایمن هستید.»

دبیر کل حزب الله مجروحان «پیجر» را به ادامه راهشان تشویق کرد و توضیح داد که ارزش کاری که آنها انجام می‌دهند، با وجود جراحاتشان بسیار زیاد است.

شیخ نعیم قاسم این مجروحان را پیرو راه سیدالشهدا، امام حسین و رهبران به ویژه شهید امت، سید حسن نصرالله توصیف کرد و افزود: «شما بزرگترین مقاومت هستید.»

او در پیام خود تأکید کرد که مجروحان باید بدانند که اسرائیل سقوط خواهد کرد زیرا منشاء تجاوز، جنایت و اشغالگری است و «پیروزی از آن شماست».

وی افزود: به راه خود ادامه دهید، زیرا ارزش کاری که با مجروحیت خود انجام می‌دهید بسیار زیاد است و شما راه سید شهیدان و رهبران را دنبال می‌کنید.

در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، اشغالگران اسرائیلی با منفجر کردن پیجر‌ها و دستگاه‌های تماس بی‌سیم، جنایتی را در لبنان مرتکب شدند که منجر به هزاران جراحت شدید به ویژه از ناحیه چشم و تعدادی شهید شد.

منبع: المیادین