منابع آگاه می‌گویند گفتگوی تلفنی امروز بین وزیر خارجه کشورمان و همتایان او در تروئیکای اروپایی نتیجه چشمگیری نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی می‌گوید که وزرای ایرانی و اروپایی در گفت‌و‌گو‌های امروز (چهارشنبه) با هدف تمدید اسنپ‌بک «پیشرفت اندکی» داشته‌اند.

به گفته رویترز، وزرای خارجه تروئیکای اروپایی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران امروز در حالی به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند که هفته گذشته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقی برای از سرگیری همکاری‌ها صورت گرفت. 

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان پس از تماس تلفنی امروز، در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد: سه کشور اروپایی «تأکید کرده‌اند که ایران هنوز اقدامات منطقی و دقیقی را که برای دستیابی به تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ لازم است، انجام نداده است». او افزود که تحریم‌ها «در صورت عدم اقدامات مشخص در روز‌های آینده» دوباره اعمال خواهند شد.

در همین حال، یک دیپلمات ایرانی نیز گفت که تهران در تماس تلفنی روز چهارشنبه مجدداً تأکید کرده است که در صورت تصمیم به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، ایران در واکنش به آن اقداماتی انجام خواهد داد.

سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس اوایل شهریور ماه، نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال و اعلام کردند که مکانیسم اسنپ بک را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال می‌کنند.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته هشدار داد که در صورت فعال‌سازی عملی مکانیسم اسنپ بک، ایران به آن واکنش نشان خواهد داد و نوع این واکنش توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. به گفته او، ایران خواسته‌ای از اروپا برای تمدید اسنپ بک ندارد و فعال کردن مجددا آن اوضاع را برای اروپا «پیچیده‌تر» خواهد کرد.

